Женщина погибла при пожаре на Народной. Его тушили своими силами

Огонь, вспыхнувший в пятиэтажке Невского района Петербурга, удалось потушить до прибытия пожарных, но без жертв не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, три пожарных расчёта спешили на Народную улицу, 23, через час после полудня 25 декабря. Помощь требовалась в двухкомнатной квартире, но к приезду спасателей тушить было уже нечего.



«Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. В результате пожара погиб человек», - говорится в сообщении ведомства.



В квартире обгорела обстановка на площади в полтора квадратных метра. Погибла женщина.

