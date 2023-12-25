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    Женщина погибла при пожаре на Народной. Его тушили своими силами

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    Огонь, вспыхнувший в пятиэтажке Невского района Петербурга, удалось потушить до прибытия пожарных, но без жертв не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, три пожарных расчёта спешили на Народную улицу, 23, через час после полудня 25 декабря. Помощь требовалась в двухкомнатной квартире, но к приезду спасателей тушить было уже нечего.

    «Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. В результате пожара погиб человек», - говорится в сообщении ведомства.

    В квартире обгорела обстановка на площади в полтора квадратных метра. Погибла женщина.

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