Почти два десятка самолетов, летевших в Сочи, ушли в запасные аэропорты из-за непогоды

Боковой ветер и обильные осадки перевели аэропорт Сочи в режим работы по фактической погоде. 19 самолетов ушли на запасные аэродромы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани.



«Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам», — говорится в сообщении аэропорта.

Уже прибывшим в терминал пассажирам рекомендуют прислушиваться к голосовым объявлениям и следить за информацией на экранах.