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    Почти два десятка самолетов, летевших в Сочи, ушли в запасные аэропорты из-за непогоды

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    Боковой ветер и обильные осадки перевели аэропорт Сочи в режим работы по фактической погоде. 19 самолетов ушли на запасные аэродромы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    «Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам», — говорится в сообщении аэропорта.

    Уже прибывшим в терминал пассажирам рекомендуют прислушиваться к голосовым объявлениям и следить за информацией на экранах.

    Как сообщили в Росавиации, время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды. «В сочинском аэропорту работает оперативный штаб, усилена смена аэродромной службы и контактного центра, подготовлена к работе вся необходимая техника», — подчеркнули там.

    В Сочи действует штормовое предупреждение. В администрации города рассказали, что сильные дожди и ливни с грозами ожидаются 23 декабря. Вероятно, 24 и 25 декабря они могут перейти в мокрый снег и снег в предгорьях. Из-за этого возможно налипание снега на проводах и гололедица на дорогах.

    «В горах прогнозируется очень сильный снег, сильный ветер с порывами 15–20 м/с, местами до 27 м/с. На период от 18:00 23 декабря до 18:00 24 декабря в горах выше 1 500 м н.у.м. наблюдается лавиноопасность. На реках паводочный режим, днем и вечером 23 декабря с достижением неблагоприятных отметок», — предупреждают в телеграм-канале администрации.

    Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и выхода в горы.

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