«Аэрофлот» начал тестировать услугу по перевозке животных на соседнем кресле

Авиакомпания «Аэрофлот» начала тестировать новый сервис по перевозке животных в самолете. Услуга позволит везти питомца в переноске на соседнем пассажирском кресле и обойдется в стоимость полноценного авиабилета.

Один пассажир сможет перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей, сообщает 22 декабря пресс-служба авиакомпании. Максимальные размеры для жесткой переноски составляют 50х30х30 см, для полужесткой — 50х32х30 см, а весить она вместе с питомцем должна не более 15 кг. При этом ее размеры должны позволять животному вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Также у переноски должна быть специальная ручка или петля, за которую ее можно закрепить ремнем безопасности.

Услуга будет доступна для любого класса обслуживания, хотя на некоторых типах самолетов могут быть ограничения. Ее стоимость будут рассчитывать по тарифу для взрослого пассажира. По правилам безопасности переноску можно будет размещать только на креслах у иллюминатора и питомец не должен ее покидать в течение всего полета. Тестировать сервис будут на собственных рейсах компании до 20 марта 2024 года и по итогам решат, продлевать ли его на постоянной основе.

За последние годы было немало скандалов, связанных с перевозкой животных рейсами «Аэрофлота», в том числе и из-за гибели питомцев. Так, в январе 2020 года после пересадки в Шереметьево владельцу трех кошек породы американский колор-пойнт выдали поломанные переноски, а позже две кошки скончались, предварительно сообщалось, что от травм, полученных при транспортировке. Третья осталась жива, но получила обморожение. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала, а в СМИ появилась информация о том, что этот пассажир не первый раз теряет животных при перевозке. В мае 2022 года на борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Челябинска в Москву, умер пёс породы американский булли. Чтобы забрать переноску с мертвым питомцем у сотрудников терминала, хозяйке пришлось вызывать полицию.

Летом 2020 года было сразу несколько громких случаев. После рейса из Москвы в Симферополь собаку вернули хозяйке с окровавленной мордой и в испачканной кровью переноске. На рейсе Петропавловск-Камчатский — Москва пострадала такса. По обоим случаям прокуратура начинала проверки. А в начале июля разгорелся скандал с вывозом россиян из Китая. Пассажирам сначала пообещали взять на борт всех вместе с животными, а затем вынудили бросать питомцев в аэропорту.