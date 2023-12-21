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    Ад перед Рождеством. Что известно о расстреле студентов в Праге

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    58 комментариев

    Буквально перед самым Рождеством в Праге произошла жуткая трагедия — 24-летний студент-философ Карлова университета устроил расстрел в альма-матер. Днем 21 декабря он пришел в вуз с винтовкой и начал убивать. Изначально сообщалось о 10 погибших и 20 раненых, затем о 15 жертвах. Не исключено, что эта цифра в ближайшее время еще будет расти.

    Полиции удалось ликвидировать стрелка. Его подозревают еще в одном убийстве — труп взрослого мужчины нашли в 24 километрах от Праги, в деревне Кладно. О молодом человеке, который устроил массовый расстрел, пока известно немного. Как уже ранее говорилось, ему 24 года, его зовут Давид Козак. Журналисты отыскали в мессенджере Telegram канал, названный именем убийцы. Студент вел его на русском языке. Первая запись сделана 9 декабря. Молодой человек создал канал и сразу же заявил, что это его дневник и что он готовится к скулшутингу* (признано террористическим и запрещено на территории РФ).

    В следующих постах Давид отмечал, что вдохновился российскими скулшутерами Ильназом Галявиевым и Алиной Афанаскиной. Также Козак писал, что всех ненавидит, хочет стать маньяком и покончить с собой.

    «У меня звон в ушах..как буд-то светлячки какие-то... я хотел уши вырвать», — это Давид писал за два дня до того, как взял винтовку и пришел в университет. Орфография и пунктуация сохранены. Больше постов в его дневнике не было.

    Сейчас на площади Яна Палаха работают медики и правоохранительные органы. Территория перекрыта, сообщает чешская полиция. Пока силовики охотились за Козаком, студенты прятались в кабинетах, стараясь найти те, в которых нет окон. «Сейчас я застрял в своем классе в Праге. Нападавший мертв, но мы ждем эвакуации. Я молюсь, чтобы выбраться живым», — написал Джейкоб Визман, его цитирует чешское издание Idnes.

    Некоторые студенты рассказывают, что одна девушка пыталась спуститься с балкона, чтобы спастись, но сорвалась и упала вниз.

    По данным полиции, у Давида Козака не было никаких сообщников. Он покончил с собой при задержании, сотрудники правопорядка также применили табельное оружие.

    * Движение «Колумбайн», иначе «Скулшутинг», признано террористическим и запрещено на территории РФ.

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    ШутингПрага
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    Комментарии 58

    Гость21 Дек 2023 в 21:35
    Россию уже обвинили?
    +1−1
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