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    ЗакС попросит Мишустина лечить гепатит С по ОМС

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    Заксобрание Петербурга обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить в систему ОМС лечение гепатита С на ранних стадиях. Соответствующий проект постановления парламент принял на заседании 21 декабря в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Сейчас по ОМС могут лечиться только пациенты с циррозом и с 3–4-й стадиями (выраженного и тяжелого) фиброза печени. Больные старше 18 лет со стадиями фиброза печени 0–2 (без фиброза печени, со слабовыраженным или умеренным фиброзом печени) не могут получить лечение за счет бюджета.

    Как отмечается в пояснительной записке, средняя стоимость месяца лечения пациента с гепатитом С составляет 90–180 тысяч рублей, при этом средняя зарплата в Петербурге на январь 2023 года составляла чуть больше 80 тысяч рублей.

    Глава парламентской комиссии по здравоохранению Александр Ржаненков напомнил, что в 98% случаев можно упреждать переход болезни в тяжелую стадию, если своевременно лечить гепатит С.

    Депутаты попросят премьер-министра распространить бесплатное лечение на всех пациентов с гепатитом С.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с этим заболеванием.

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