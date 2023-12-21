ЗакС попросит Мишустина лечить гепатит С по ОМС

Заксобрание Петербурга обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить в систему ОМС лечение гепатита С на ранних стадиях. Соответствующий проект постановления парламент принял на заседании 21 декабря в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Сейчас по ОМС могут лечиться только пациенты с циррозом и с 3–4-й стадиями (выраженного и тяжелого) фиброза печени. Больные старше 18 лет со стадиями фиброза печени 0–2 (без фиброза печени, со слабовыраженным или умеренным фиброзом печени) не могут получить лечение за счет бюджета.
Как отмечается в пояснительной записке, средняя стоимость месяца лечения пациента с гепатитом С составляет 90–180 тысяч рублей, при этом средняя зарплата в Петербурге на январь 2023 года составляла чуть больше 80 тысяч рублей.
Глава парламентской комиссии по здравоохранению Александр Ржаненков напомнил, что в 98% случаев можно упреждать переход болезни в тяжелую стадию, если своевременно лечить гепатит С.
Депутаты попросят премьер-министра распространить бесплатное лечение на всех пациентов с гепатитом С.
«Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с этим заболеванием.