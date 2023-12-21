ЗакС попросит Мишустина лечить гепатит С по ОМС

Заксобрание Петербурга обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить в систему ОМС лечение гепатита С на ранних стадиях. Соответствующий проект постановления парламент принял на заседании 21 декабря в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

Сейчас по ОМС могут лечиться только пациенты с циррозом и с 3–4-й стадиями (выраженного и тяжелого) фиброза печени. Больные старше 18 лет со стадиями фиброза печени 0–2 (без фиброза печени, со слабовыраженным или умеренным фиброзом печени) не могут получить лечение за счет бюджета.