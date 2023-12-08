Не дожидаясь цирроза. Петербург хочет победить гепатит С, но для этого надо бесплатно лечить всех

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самая эффективная профилактика гепатита С — избавление от этого инфекционного заболевания всех, кто им страдает. Чем меньше носителей вируса, тем ниже риск его распространения. В Петербурге — лидере по числу заболевающих — пытаются найти деньги на лечение 67 тысяч человек с вирусом гепатита С, чреватого развитием рака или цирроза печени с летальным исходом.



8 декабря спикер Законодательного собрания Александр Бельский сообщил, что депутаты Петербурга готовят федеральную законодательную инициативу о лечении всех заболевших за средства фонда ОМС.



Как неизлечимая болезнь поддалась новым таблеткам

Гепатит С стал излечимым в 2016 году, когда в Европе зарегистрировали первый препарат, способный в 98% случаев убить вирус гепатита С за 8 — 12 недель. До этого во всем мире пациентов лечили интерферонами — чтобы купить самые эффективные из них (вероятность излечения 50–70%), в России в начале века люди продавали квартиры. Процесс лечения, длящийся от полугода, был мучительным.

После появления первого безинтерферонового лекарства с прямым воздействием на вирус на фармрынок выходили и другие препараты. Но все они были настолько дорогие, что бесплатно доставались лишь особым категориям. Так в 2019 году Петербург стал единственным регионом, в котором от гепатита С вылечили всех детей в возрасте до 18 лет (сейчас их лечение оплачивает фонд «Круг добра»), лечили еще в год по 15–20 медиков, заразившихся на работе. Тогда курс лечения в России стоил 800–840 тысяч рублей.



Сейчас стоимость лечения оригинальными противовирусными лекарствами в России уменьшилась до 400–450 тысяч рублей. Но на протяжении нескольких лет многие пациенты пользуются альтернативной незаконной возможностью купить индийские дженерики оригинальных препаратов. Благодаря этому число живущих с гепатитом С растет не пугающе быстро. В 2015 году таких в городе насчитывали 50 тысяч (специалисты говорили, что это число надо умножать на два), сейчас — 67 тысяч. По статистике Роспотребнадзора, ежегодно в Петербурге выявляется в среднем 4,5 тысячи человек с хроническим гепатитом С.

В 2016 году ВОЗ приняла «Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту». Ее подписали государства — члены ВОЗ, в том числе Россия. Цели — сокращение числа новых случаев инфицирования гепатитом на 90% от оценочного числа больных, при этом 80% из них должны получать лечение, и сокращение смертности на 65% к 2030 году. В итоге цель добраться до показателя — менее 5 новых случаев на 100 000 в год. ВОЗ называет это ликвидацией гепатита С к 2030 году. Египет в 2023 году стал первой страной в мире, которая по критериям ВОЗ достигла «золотого уровня» на пути к ликвидации гепатита С. По результатам национальной кампании «100 миллионов здоровых жизней» было протестировано более 60 миллионов человек и пролечено более 4 миллионов. Благодаря этому число новых инфицированных снизилось с 300 человек на 100 тысяч в 2014 году до 9 человек на 100 тысяч — в 2022-м.

Вместо национальной стратегии Минздрав предложил скромный план

Пациентские организации лет десять минимум обращались то к Дмитрию Медведеву, когда он был вице-премьером, то к министрам здравоохранения — Татьяне Голиковой и Веронике Скворцовой с просьбой принять «Государственную стратегию противодействия распространению вирусных гепатитов в РФ», а к ней — бюджет и план конкретных мероприятий.

В правительстве услышали только голос Владимира Путина. В 2021 году в послании Федеральному собранию он утвердил перечень поручений. В нем сказано: «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (…) обеспечить поэтапную реализацию в 2021–2030 годах мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизировав риски его распространения».



Но национальная стратегия с целевыми показателями и утверждённым бюджетом так и не появилась. Зато в 2022 году на сайте правительства страны был опубликован «План мероприятий по борьбе с гепатитом С».

По этому плану Минздрав узаконил лечение в дневном стационаре в рамках ОМС пациентов с хроническим вирусным гепатитом С на стадии цирроза печени — фиброз III-IV стадии, а также для пациентов с рецидивом хронического вирусного гепатита С после трансплантации печени (Приказ Минздрава РФ N 70н).

При этом в действующих российских Клинических рекомендациях противовирусную терапию рекомендуется проводить всем пациентам с гепатитом, независимо от наличия цирроза. А немедленному лечению подлежат пациенты с риском быстрого развития заболевания печени из-за сопутствующих болезней (гепатит В, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет и др.), а также те, у кого высок риск передачи инфекции. Предполагается, что их лечение должны оплачивать из бюджетных средств. Минздрав за счет федерального бюджета закупает препараты только на пациентов с ВИЧ. По мере возможностей для своих пациентов лекарства закупают регионы. В этом виде правила оказания помощи людям с гепатитом С вошли в программу госгарантий оказания медицинской помощи на ближайшие три года (Постановление правительства №2497).



Петербург хочет лечить всех пациентов с гепатитом С

В Петербурге не согласны с тем, что за счет ОМС в дневных стационарах будут лечить только с фиброзом печени III-IV стадии, то есть уже инвалидов. Сейчас в регистре Боткинской больницы таких 5 тысяч человек. А всего в нем — 67 тысяч инфицированных.

Как рассказал депутатам заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана на заседании комиссии по социальной политике и здравоохранению в конце ноября, тем, у кого вирус не довел печень до терминального состояния, государство предлагает приобретать лекарства за 50% от стоимости: «Но позволить себе потратить такие деньги могут не более 10–20% пациентов», — говорит чиновник.

Комитет по здравоохранению предложил Законодательному собранию Петербурга обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении средств на лечение петербуржцев, у которых III-IV стадии фиброза еще нет (на этапе 0 — II). «Это важно, во-первых, потому что последующее лечение, когда состояние здоровья уже доходит до инвалидности, стоит еще дороже, чем противовирусные лекарства. А если учесть, что при этом часто требуется трансплантация печени, то понятно, что лучше решить проблему, когда для избавления от вируса достаточно приема таблеток, — сказал Андрей Сарана. — Во-вторых, гепатитом С инфицированы в основном люди в возрасте 29–49 лет, а государство заинтересовано сохранить их активными и работоспособными».



Чтобы обеспечить всех петербуржцев из регистра, по расчетам комитета по здравоохранению потребуется около 4,5 миллиардов рублей. «На примере лечения других заболеваний мы понимаем, что все нуждающиеся за год сразу не придут. Предполагаем, что нам потребуется около 900 миллионов рублей на первый год реализации программы. А за последующие 4–5 лет, мы решим проблему с гепатитом С для всех инфицированных этим вирусом в Петербурге», — объяснял Сарана.



Сомнения в том, что идею 100-процентного лечения за государственный счет всех пациентов с гепатитом поддержат на федеральном уровне, все же есть. Поэтому в качестве запасного варианта Андрей Сарана озвучил предложение обеспечить на 100% лекарствами медицинских работников — они чаще всего рискуют быть инфицированными гепатитом С и сами могут стать источником его распространения: «Напомню, Смольный и ЗакС поддержали идею лечения всех детей с гепатитом С, и за два года мы стали единственным регионом в стране, где излечены от него все дети. Теперь мы хотели бы решить проблему с гепатитом С для другой отдельно взятой категории — медиков, независимо от наличия фиброза печени. Их 730 человек, для излечения потребуется приблизительно по 200 млн рублей в течение двух лет».



Комитет по здравоохранению предложил на рассмотрение депутатов проект закона «О внесении изменения в статью 771 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», в которую нужно включить лечение врачей за счет бюджета города. Кроме того, по результатам данных, представленных комитетом, 8 декабря спикер Законодательного собрания Александр Бельский написал в своем телеграм-канале, что ЗакС подготовит проект федеральной инициативы с тем, чтобы в России все без исключения пациенты с гепатитом C могли лечиться за счет системы ОМС.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

