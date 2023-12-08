Депутаты в Петербурге предложат Госдуме включить все стадии гепатита C в ОМС

Законодательное собрание Петербурга подготовит проект федеральной инициативы, чтобы в России люди с гепатитом C 1-й и 2-й стадий могли лечиться по системе ОМС. Об этом 8 декабря сообщил в своем телеграм-канале спикер парламента города Александр Бельский.



«Дал поручение подготовить соответствующую федеральную инициативу, о результатах сообщу», — написал спикер Заксобрания.



Он напомнил, что в настоящее время право лечиться по ОМС есть только у пациентов с 3-й и 4-й стадиями гепатита C, когда печень практически разрушена, а у пациентов с 1-й и 2-й стадиями такого права нет, хотя, если правильно лечить таких людей, до 90% могут выздороветь.

