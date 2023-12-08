Депутаты в Петербурге предложат Госдуме включить все стадии гепатита C в ОМС

Законодательное собрание Петербурга подготовит проект федеральной инициативы, чтобы в России люди с гепатитом C 1-й и 2-й стадий могли лечиться по системе ОМС. Об этом 8 декабря сообщил в своем телеграм-канале спикер парламента города Александр Бельский.
«Дал поручение подготовить соответствующую федеральную инициативу, о результатах сообщу», — написал спикер Заксобрания.
Он напомнил, что в настоящее время право лечиться по ОМС есть только у пациентов с 3-й и 4-й стадиями гепатита C, когда печень практически разрушена, а у пациентов с 1-й и 2-й стадиями такого права нет, хотя, если правильно лечить таких людей, до 90% могут выздороветь.
«Очевидно, что у всех носителей вирусного гепатита С должны быть равные условия», — заключил Бельский.
В случае если разработанная в городском парламенте инициатива будет поддержана депутатами, она отправится на рассмотрение в Госдуму.
Ранее парламентская комиссия по здравоохранению по просьбе городского комитета по здравоохранению уже подготовила проект обращения ЗакСа к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность включения в систему ОМС 1-й и 2-й стадий гепатита C.
По информации Бельского, в Петербурге зарегистрировано более 67 тысяч человек с диагнозом гепатит C. О ситуации с заболеванием и лечением гепатита C в Петербурге в ближайшее время читайте в материале «Фонтанки».