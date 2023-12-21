Отрезал веки и половые органы. Петербургские оперативники раскрыли жестокое убийство из нулевых

Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции раскрыли жестокое убийство жительницы Ленобласти, совершенное 18 лет назад. Накануне был задержан главный подозреваемый, на момент совершения преступления ему было 24 года. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 декабря.



18 июля 2005 года в поле у деревни Лисино в Волосовском районе нашли труп 35-летней уроженки Потсдама, проживавшей в поселке Торфяное. Тело женщины было обезображено, преступник срезал у нее веки и половые губы, на груди и шее темнели ножевые ранения. Уголовное дело по статье об убийстве было возбуждено сразу же, но найти тогда так никого и не удалось.

