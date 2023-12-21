Отрезал веки и половые органы. Петербургские оперативники раскрыли жестокое убийство из нулевых

Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции раскрыли жестокое убийство жительницы Ленобласти, совершенное 18 лет назад. Накануне был задержан главный подозреваемый, на момент совершения преступления ему было 24 года. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 декабря.
18 июля 2005 года в поле у деревни Лисино в Волосовском районе нашли труп 35-летней уроженки Потсдама, проживавшей в поселке Торфяное. Тело женщины было обезображено, преступник срезал у нее веки и половые губы, на груди и шее темнели ножевые ранения. Уголовное дело по статье об убийстве было возбуждено сразу же, но найти тогда так никого и не удалось.
В 2023 году с дела смахнули пыль. Оперативникам удалось установить, что к убийству причастны петербуржец и двое жителей поселка Калитино. Все трое были задержаны. По данным следствия, около четырех утра в тот злополучный день мужчины ехали на «Жигулях» по дороге Калитино — Лисино и встретили 35-летнюю женщину, которая еле-еле стояла у сквера Дубки, так как была сильно пьяна. Даму усадили в автомобиль, а после отвезли в поле и изнасиловали.
После этого 24-летний, самый младший фигурант, отвел женщину подальше в поле и нанес ей множество ударов ножом в грудь и шею, после чего надругался над трупом и покинул место происшествия.
Подозреваемый процессуально задержан и помещен в ИВС, двум другим мужчинам мера пресечения не избиралась. Главный фигурант с начала нулевых осуждался за хулиганство, кражу и изнасилование с особой жестокостью, повлекшее заражение венерическим заболеванием.