Хуснуллин: ремонт сухопутной автотрассы в Крым завершен

«Автодор» завершил ремонт сухопутного маршрута в Крым по территории новых регионов вдоль Азовского побережья, объявил вице-премьер Марат Хуснуллин.



Как говорится в сообщении в официальном канале правительства России в Telegram от 20 декабря, «Автодор» отремонтировал около 200 км автотрассы вдоль Азовского побережья в Херсонской и Запорожской областях.

Еще 160 км дорог с прошлого года сделали в Запорожской области и ДНР. Готовы уже 360 км магистрали в Крым, включая семь мостов и 43 остановки.

Альтернативный путь в Крым по суше на карте «Фонтанка» публиковала еще летом.