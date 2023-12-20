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    Хуснуллин: ремонт сухопутной автотрассы в Крым завершен

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    «Автодор» завершил ремонт сухопутного маршрута в Крым по территории новых регионов вдоль Азовского побережья, объявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Как говорится в сообщении в официальном канале правительства России в Telegram от 20 декабря, «Автодор» отремонтировал около 200 км автотрассы вдоль Азовского побережья в Херсонской и Запорожской областях.

    Еще 160 км дорог с прошлого года сделали в Запорожской области и ДНР. Готовы уже 360 км магистрали в Крым, включая семь мостов и 43 остановки.

    Альтернативный путь в Крым по суше на карте «Фонтанка» публиковала еще летом.

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