Годовая инфляция в Петербурге в ноябре ускорилась до 6,3% после 6,1% в октябре. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.



Как отмечают в ведомстве, спрос на многие товары и услуги в городе останется высоким и опережает возможность расширения предложения, в связи с чем в Петербурге продолжили расти в годовом выражении, например, цены на одежду.

Также в ноябре ускорился рост цен на свинину, мясо птицы и яйца, подорожали пельмени и манты. Это связывают с тем, что производители в условиях высокого спроса на их продукцию и роста издержек быстрее переносят эти издержки в цены.