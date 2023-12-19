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    Годовая инфляция в Петербурге в ноябре ускорилась до 6,3%

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    Годовая инфляция в Петербурге в ноябре ускорилась до 6,3% после 6,1% в октябре. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

    Как отмечают в ведомстве, спрос на многие товары и услуги в городе останется высоким и опережает возможность расширения предложения, в связи с чем в Петербурге продолжили расти в годовом выражении, например, цены на одежду.

    Также в ноябре ускорился рост цен на свинину, мясо птицы и яйца, подорожали пельмени и манты. Это связывают с тем, что производители в условиях высокого спроса на их продукцию и роста издержек быстрее переносят эти издержки в цены.

    Кроме того, в городе увеличилось число туристов, что подстегнуло кафе и рестораны повышать цены. При этом услуги зарубежного туризма в целом в Петербурге дорожают медленнее, чем год назад, в частности потому что стало больше соответствующих авиарейсов.

    Инфляция в Петербурге оказалась ниже, чем по СЗФО (6,9%), по стране (7,5%) и в Москве (7,71%).

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