Аэропорт Внуково возобновил вылет и прием самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.



«По согласованию с РЦ ОрВД с 12:20 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 на прием и вылет воздушных судов», — цитирует агентство сообщение Внуково.



Напомним, ранее во вторник в аэропорту Внуково сообщили, что по «независящим от воздушной гавани причинам» в 11:54 введены «временные ограничения на взлет и посадку самолетов».

Позже мэр Москвы Сергей Собянин 19 декабря сообщил об отражении атаки БПЛА в Подмосковье.

В Министерстве обороны РФ подтвердили факт атаки дрона.

