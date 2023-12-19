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    Аэропорт Внуково возобновил вылет и прием самолетов

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    Аэропорт Внуково возобновил вылет и прием самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

    «По согласованию с РЦ ОрВД с 12:20 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 на прием и вылет воздушных судов», — цитирует агентство сообщение Внуково.

    Напомним, ранее во вторник в аэропорту Внуково сообщили, что по «независящим от воздушной гавани причинам» в 11:54 введены «временные ограничения на взлет и посадку самолетов».

    Позже мэр Москвы Сергей Собянин 19 декабря сообщил об отражении атаки БПЛА в Подмосковье.

    В Министерстве обороны РФ подтвердили факт атаки дрона.

    «В 12:35 мск пресечена попытка <...> совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. <...> летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», — сказано в заявлении военного ведомства.

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    Аэропорт Внуково
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