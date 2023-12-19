Военным комиссаром Петербурга официально назначен Марат Урмансов

Приказом Министра обороны Российской Федерации на должность военного комиссара города Санкт-Петербурга назначен полковник Марат Урмансов, сообщает 19 декабря официальный сайт Минобороны РФ.
Урмансов родился в селе Татарская Каргала Оренбургской области. Закончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. Выполнял миротворческие задачи в зоне грузино-абхазского конфликта. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.
С 2021 по 2023 год — был военным комиссаром Брянской области.
Напомним, «Фонтанка» писала — главам райвоенкоматов Марата Урмансова представили еще 26 июня. Фактически сегодня военком Петербурга просто избавился от приставки «ВРИО».