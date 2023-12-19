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    Военным комиссаром Петербурга официально назначен Марат Урмансов

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    23 комментария

    Приказом Министра обороны Российской Федерации на должность военного комиссара города Санкт-Петербурга назначен полковник Марат Урмансов, сообщает 19 декабря официальный сайт Минобороны РФ.

    Урмансов родился в селе Татарская Каргала Оренбургской области. Закончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. Выполнял миротворческие задачи в зоне грузино-абхазского конфликта. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.

    С 2021 по 2023 год — был военным комиссаром Брянской области.

    Напомним, «Фонтанка» писала — главам райвоенкоматов Марата Урмансова представили еще 26 июня. Фактически сегодня военком Петербурга просто избавился от приставки «ВРИО».

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    Комментарии 23

    Гость19 Дек 2023 в 11:18
    И чо ?
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