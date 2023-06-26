Военкомам Петербурга представили нового комиссара. Теперь призывом будет руководить участник сирийской кампании

Районных военкомов Петербурга собрали на совещание, чтобы представить им временно исполняющего обязанности главного военкома города. Занимавший последние
О представлении нового, как это было понято участниками совещания, военкома «Фонтанке» рассказали несколько собеседников в районных администрациях. Сам Качковский не стал подтверждать эту информацию, а просто положил трубку после вопроса корреспондента.
По словам собеседников «Фонтанки», 26 июня глав райвоенкоматов познакомили с Маратом Урмансовым. Он в 1998 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, ранее занимал должность военкома в Брянске. Как пишут брянские медиа, Урмансов — участник сирийской кампании и военных действий в Абхазии. Командовал мотострелковыми батальонами в различных военных округах. До того как стать военкомом Брянска, был заместителем командира
Сергей Качковский был назначен главным военным комиссаром Петербурга в 2011 году. Он перешел на этот пост с равнозначной должности в Ленобласти. Служил в ЛенВО в танковых войсках. Участвовал в новогоднем штурме Грозного в