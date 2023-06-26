Военкомам Петербурга представили нового комиссара. Теперь призывом будет руководить участник сирийской кампании

Районных военкомов Петербурга собрали на совещание, чтобы представить им временно исполняющего обязанности главного военкома города. Занимавший последние 10 лет этот пост Сергей Качковский, судя по всему, покидает этот пост.



О представлении нового, как это было понято участниками совещания, военкома «Фонтанке» рассказали несколько собеседников в районных администрациях. Сам Качковский не стал подтверждать эту информацию, а просто положил трубку после вопроса корреспондента.

