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    Военкомам Петербурга представили нового комиссара. Теперь призывом будет руководить участник сирийской кампании

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    Районных военкомов Петербурга собрали на совещание, чтобы представить им временно исполняющего обязанности главного военкома города. Занимавший последние 10 лет этот пост Сергей Качковский, судя по всему, покидает этот пост.

    О представлении нового, как это было понято участниками совещания, военкома «Фонтанке» рассказали несколько собеседников в районных администрациях. Сам Качковский не стал подтверждать эту информацию, а просто положил трубку после вопроса корреспондента.

    По словам собеседников «Фонтанки», 26 июня глав райвоенкоматов познакомили с Маратом Урмансовым. Он в 1998 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, ранее занимал должность военкома в Брянске. Как пишут брянские медиа, Урмансов — участник сирийской кампании и военных действий в Абхазии. Командовал мотострелковыми батальонами в различных военных округах. До того как стать военкомом Брянска, был заместителем командира 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии, с 2019 года — начальником штаба, заместителем командира 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

    Сергей Качковский был назначен главным военным комиссаром Петербурга в 2011 году. Он перешел на этот пост с равнозначной должности в Ленобласти. Служил в ЛенВО в танковых войсках. Участвовал в новогоднем штурме Грозного в 1994–1995 гг., за что и получил Золотую Звезду Героя России. При нем в Петербурге было возбуждено громкое дело о «черных военкомах» с десятками фигурантов, но к самому Качковскому у следствия претензий не было. По информации «Фонтанки», Качковский собирался покинуть свой пост по состоянию здоровья и в связи с достижением предельного возраста.

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    Комментарии 6

    Гость26 Июн 2023 в 22:22
    Хто это?
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