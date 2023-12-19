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    Из-за пробки на Комсомола опаздывает общественный транспорт

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    Несмотря на сложности с уборкой улиц загруженность дорог Петербурга 19 декабря в утренний час пик составила обычные 6 баллов по шкале «Яндекса». На КАД несколько не очень длинных пробок, заторы есть и в городе.

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    Плотные пробки образовались около Финляндского вокзала. Организатор перевозок сообщает, что в связи с транспортным затором на улице Комсомола, 13, автобусные маршруты №№ 28, 37, 106, 107, 133, 176, 234, троллейбусные маршруты №№ 3, 8, 38. 43, трамвайный маршрут № 23 следуют с задержками.

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    Кроме того, в связи с невозможность проезда к Морским вокзалам временно изменена трасса автобусного маршрута № 158.

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