Как на электричках. Между Петербургом и Москвой хотят запустить авиа-шаттлы с проездными билетами

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Группа «Аэрофлот» и аэропорт «Пулково» обсуждают запуск между Петербургом и Москвой нового формата авиа-сообщения. Планируется, что самолеты будут летать раз в 20–30 минут, а билет будет продаваться с открытой датой и временем и действовать на любом рейсе при наличии мест.





Это может означать серьезную конкуренцию «Сапсанам». Однако участниками придется столкнуться с технологическими и нормативными сложностями, считают эксперты.

О том, что компания «Аэрофлот» прорабатывает запуск авиа-шаттлов, «Фонтанке» рассказали несколько источников, знакомых с планами перевозчика. По словам одного из них, эксперимент может стартовать в июне 2024 года. Планируется, что рейсы будут отправляться каждые 20–30 минут. Прибывать они будут либо в разные аэропорты Москвы, либо в Шереметьево «с докидкой» во «Внуково» и «Домодедово». «Система такая же, как проездной в метро — вы оплачиваете перелет, а не конкретный рейс. То есть вы покупаете билет, который можно поменять вплоть до гейта — если ближайший самолет не улетел и есть места», — говорит собеседник издания. Также предполагается, что обладатель такого билета сможет пройти ускоренные аэропортовые процедуры.

Другой собеседник считает, что билеты с открытой датой будут продаваться в виде абонементов «для тех, кто часто летает». «Вы покупаете определенное количество перелетов, а когда надо, регистрируетесь на конкретный рейс», — объясняет он. По словам источника, самолеты могут летать каждый час в Шереметьево и каждый час во Внуково. Но в первую очередь интересен запуск шаттлов именно в последний, поскольку там в сентябре этого года появилось метро: «Оттуда можно за 40 минут добраться до центра». Такой вариант составит конкуренцию «Сапсанам», считает собеседник «Фонтанки». Но по итогам эксперимента интервалы могут поменять, например, сократив частоту менее востребованных дневных рейсов. Эксплуатировать предполагается в основном Sukhoi Superjet 100.



«Аэрофлот» на момент публикации не ответил на запрос «Фонтанки». Собеседник, близкий к группе, подтвердил, что идея обсуждается, но окончательное решение о проведении пока не принято. На него могут повлиять несколько факторов: например, открытие аэропорта Краснодара, куда могут переместить «свободные» самолеты, а также планируемое повышение тарифов «Пулково», если по этому вопросу не удастся достигнуть договоренности. Более вероятно, что самолеты будут направляться в Шереметьево, куда летает «Аэрофлот», и «Внуково», куда летает входящая в группу авиакомпания «Россия».



В компании «Воздушные ворота Северной столицы» также на момент публикации не прокомментировали вопрос «Фонтанки». Однако собеседник, знакомый с работой воздушной гавани, считает, что это будет огромным вызовом с точки зрения операционных процессов. Аэропорту предстоит научиться оперативно перекидывать багаж, если пассажир решит лететь на другом рейсе или зарегистрируется менее, чем за 40 минут до отправления. Также нужно быстро разворачивать самолеты, чтобы обеспечить частоту рейсов.



Сейчас компании, входящие в группу «Аэрофлот», ежедневно выполняют почти три десятка рейсов из Петербурга в Москву. Но некоторые из них стартуют с интервалом 5–15 минут, или даже в одно время, тогда как между другими интервал составляет полтора часа. Например, 19 декабря самолеты из Пулково отправляются в 4.35 («Аэрофлот», Шереметьево), 6.40 («Аэрофлот», Шереметьево), 6.50 («Россия», Внуково), 7.00 («Россия», Домодедово), 7.50 («Аэрофлот», Шереметьево), 8.05 («Россия», Внуково), 9.00 («Россия», Внуково), 9.25 («Аэрофлот», Шереметьево), 10.15 («Победа», Шереметьево), 10.40 («Аэрофлот», Шереметьево), 11.25 («Аэрофлот», Шереметьево), 12.30 («Аэрофлот», Шереметьево), 13.00 («Россия», Внуково), 13.25 («Победа», Внуково), 14.35 («Аэрофлот», Шереметьево), 16.00 («Россия», Внуково), 16.15 («Аэрофлот», «Внуково»), 17.15 («Аэрофот», Шереметьево), 18.25 («Россия», Домодедово), 18.25 («Аэрофлот», Шереметьево), 18.25 («Победа», Шереметьево), 18.45 («Победа», Внуково), 19.00 («Россия», Внуково), 19.45 («Аэрофлот», Шереметьево), 21.10 («Россия», Внуково), 21.15 («Победа», Внуково), 22.00 («Аэрофлот», Шереметьево).



В Министерстве транспорта РФ не стали комментировать возможность такого эксперимента, предложив переадресовать вопросы «Аэрофлоту» и «Пулково». Однако собеседник «Фонтанки», знакомый с особенностями регулирования авиаотрасли, считает, что его участники могут столкнуться со сложностями как нормативного, так и технологического характера.



«В частности, [перед полетом] надо проверять пассажиров, кто там преступник, кто в розыске и т.п. Информацию о зарегистрированных на рейс пассажирах необходимо загружать в систему ЕГИС ОТБ (Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности — прим.ред.). Если нет конкретного рейса, то не ясно как это делать, может быть, загружать в какой-то общий слот рейсов», — рассуждает он.

Кроме того, в аэропортах есть норматив о том, что регистрация заканчивается за 40 минут до полета. Однако собеседник «Фонтанки» вспоминает, что опыт укороченного интервала для регистрации при полетах в Москву уже был, как и отдельный вход для таких пассажиров.



Для досмотра на месте у выделенного гейта тоже придется организовывать дополнительные мощности. В любом случае запуск такого многообещающего эксперимента — решение федерального уровня. «Это, конечно, министр должен будет руками собирать. Но если такая задача поставлена, то ничего нереального здесь нет», — говорит он. Напомним, сейчас Минтранс возглавляет экс-руководитель «Аэрофлота» Виктор Савельев.



Сейчас, помимо авиарейсов, пассажирское сообщение между Москвой и Петербургом осуществляется поездами - в частности, скоростными "Сапсанами". При этом уже идут подготовительные работы для строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, путь по которой будет заниматься в часа 15 минут, а поезд будет прибывать к Московскому вокзалу.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

