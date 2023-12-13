Пулково поднимает сборы за обслуживание для авиакомпаний. Что это значит для аэропорта и пассажиров

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Федеральная антимонопольная служба РФ впервые с 2019 года разрешит аэропорту Пулково увеличить сборы за обслуживание самолетов на региональных рейсах. Также растут тарифы на международные направления и перелеты до Москвы. «Фонтанка» выяснила, почему потребовались такие изменения.



О том, что ФАС предлагает установить новые сборы и тарифы для обслуживания авиакомпаний на внутрироссийских рейсах, 13 декабря сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа ведомства.



Согласно документу, в петербургском аэропорту Пулково тариф на взлет-посадку вырастет на 20% — до 433 рублей за 1 тонну максимальной взлетной массы. Сбор за обеспечение авиационной безопасности — также на 20%, до 397 рублей за т/мвм. Плата за пользование терминалом Пулково-1 поднимется на 21%, до 115 рублей за каждого пассажира. При этом неизменным остается тариф за обслуживание пассажиров — 292 рубля.



Также ФАС согласовала увеличение тарифов в аэропортах Спиченково (Новокузнецк) и Гагарин (Саратов).

Для кого именно поднимутся тарифы?

Речь идет об аэропортовых тарифах и сборах на обслуживание рейсов в другие регионы РФ, за исключением Москвы. На них приходится более 60% трафика, пояснил «Фонтанке» генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей Пулково, Леонид Сергеев. По его словам, тарифы на российских направлениях не менялись с 2017 года. С учетом того, что аэропорт повысил расценки на три тарифа из четырех, которые регулирует ФАС, итоговая индексация составит не 20%, а 12,9%, отметил он.



При этом накопленная инфляция за этот период составляет 41%. В следующем году ВВСС намерены снова обратиться к антимонопольщикам за разрешением еще раз пересмотреть размер платы за обеспечение авиационной безопасности.

Индексация происходит также по тарифам, которые ФАС не регулирует. В 2023 году изменение сборов за обслуживание российских авиакомпаний на направлении Санкт-Петербург — Москва и международных рейсах составило до 8%. «Это тоже значительно ниже уровня инфляции, в 2022 году тарифы не менялись», — пояснили в пресс-службе ВВСС. В 2024 году планируется индексация еще на 7,5%. Тарифы на международных направлениях для иностранных перевозчиков не менялись с 2017 года.



Почему Пулково вынуждено поднимать цены?

По словам Леонида Сергеева, текущий уровень расценок на обслуживание бортов на региональных рейсах перестал покрывать расходы аэропорта. В первую очередь растут затраты на зарплаты сотрудников (ФОТ занимает 55% расходов воздушной гавани). Обслуживание импортного оборудования тоже подорожало из-за сложностей с логистикой и ослабления рубля.

По итогам 2022 года Пулково заработало 4,8 млрд рублей чистой прибыли. Однако нужно учитывать, что сейчас аэропорт инвестирует значительные средства в программу импортозамещения и усиление безопасности. «По указу президента, ИТ-системы, относящиеся к критической инфраструктуре, должны быть заменены к 2025 году. Мы переустанавливаем практически все системы», — отметил Леонид Сергеев.



Реализация инвестиционного проекта по созданию второй очереди аэропорта также требует капитальных вложений. Они оцениваются в 50–70 млрд рублей, но окончательная сумма будет известна после завершения проектирования.

Сейчас по региональным рейсам воздушная гавань работает в минус. Раньше Пулково могло компенсировать эти потери за счет международных направлений, но сначала из-за пандемии, потом из-за закрытия воздушного пространства их число уменьшилось в два раза. Повышение регулируемых тарифов позволит сократить эти убытки и получить средства, которые можно потратить на улучшение работы аэропорта, отмечает Леонид Сергеев.



При этом Пулково продолжает оставаться дешевле многих региональных аэропортов, и даже московских. Например, стоимость взлета-посадки в петербургском аэропорту по новым тарифам составит 433 рубля за 1 тонну максимальной взлетной массы. Для сравнения: в Домодедово — 450 рублей, в Шереметьево — 586,5 рублей. «В этом году Пулково перевезет 20,3 млн пассажиров, что говорит о том, что благодаря нашей ценовой политике и уровню сервиса авиакомпании нас выбрали», — подчеркнул Леонид Сергеев. При корректировке тарифов Пулково ориентируется на то, сколько будет стоить обслуживание рейса авиакомпании.



Подорожают ли авиабилеты?

По расчету ФАС, который приводит «Коммерсант», рост тарифов в Пулково в расчете на пассажира «туда-обратно» составит не более 116 рублей. Можно ожидать, что наиболее заметно рост тарифов отразится на самых дешевых авиабилетах. Однако перевозчики не обязательно переложат его пропорционально и, к примеру, могут компенсировать увеличение сборов за счет более маржинальных направлений. Стоимость аэропортовых услуг составляет 4–6% от затрат перевозчика.

Компании используют динамическое ценообразование и формируют свою ценовую политику, исходя из востребованности маршрута, сезонности спроса и своей внутренней экономики, отмечает Леонид Сергеев. Поэтому прямого влияния на цены на билеты индексация тарифов не окажет, считает глава ВВСС. «Любой рост стоимости обслуживания рейсов авиакомпании в том или ином аэропорту оказывает влияние на цену билетов в большую сторону», — прокомментировали в авиакомпании «Россия». Пока перевозчик ознакомился с новым прейскурантом цен на услуги Пулково, которые не регулирует ФАС.

«Цена на ряд услуг, таких как предоставление трапов или автобусов для пассажиров, увеличилась на 20 процентов, что в несколько раз выше заявленного уровня инфляции», — отметили в пресс-службе. Сейчас авиакомпания готовит официальное письмо с просьбой объяснить столь существенный уровень повышения цены. В компании «Руслайн» не стали комментировать тему изменения тарифов. В RedWings на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки».



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»