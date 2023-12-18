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    США и Финляндия подписали соглашение о военном сотрудничестве

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    США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 18 декабря.

    Согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии, сообщает ТАСС. На подписании присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава финского МИД Элина Валтонен.

    «После вступления [соглашения] в силу военные смогут сотрудничать более эффективно и действенно, наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО», — заявил Блинкен.

    О планах подписать соглашение между Финляндией и США стало известно 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имела добрые отношения с Финляндией, но теперь придется концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе. «Проблем не было, теперь будут», — отметил глава государства.

    Напомним, Финляндия официально вступила в НАТО в апреле. Тогда же российский генштаб начал формировать Ленинградский военный округ.

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