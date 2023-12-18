США и Финляндия подписали соглашение о военном сотрудничестве

США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 18 декабря.



Согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии, сообщает ТАСС. На подписании присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава финского МИД Элина Валтонен.



«После вступления [соглашения] в силу военные смогут сотрудничать более эффективно и действенно, наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО», — заявил Блинкен.

