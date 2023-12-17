Путин: у Финляндии теперь будут проблемы с Россией

Россия имела самые добрые отношения с Финляндией, а теперь придется концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе, заявил президент Владимир Путин.
Как сказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован 17 декабря, у России были «самые добрые, самые сердечные отношения» с Финляндией, а все территориальные споры остались в прошлом.
«Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — сказал президент России (цитата по РИА Новости).
В том же интервью Путин назвал чушью заявления президента США Джо Байдена о том, что Россия может напасть на НАТО. По его словам, «у России нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного».
Президент России добавил, «у нас нет желания портить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений».