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    Путин: у Финляндии теперь будут проблемы с Россией

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    433 комментария

    Россия имела самые добрые отношения с Финляндией, а теперь придется концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе, заявил президент Владимир Путин.

    Как сказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован 17 декабря, у России были «самые добрые, самые сердечные отношения» с Финляндией, а все территориальные споры остались в прошлом.

    «Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — сказал президент России (цитата по РИА Новости).

    В том же интервью Путин назвал чушью заявления президента США Джо Байдена о том, что Россия может напасть на НАТО. По его словам, «у России нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного».

    Президент России добавил, «у нас нет желания портить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений».

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    ЛАЙК43
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    Комментарии 432

    Гость17 Дек 2023 в 15:43
    Да создаст Ленинградский военный округ, а фины американские военные базы вдоль границы. Опять всех переиграл геостратег.
    +0−0
    Разгибатель скреп17 Дек 2023 в 15:42
    Геополитик как всегда сделал многоходовочку - предотвратил появление НАТО в Украине (хотя понятно что временно),но получил НАТО в 150км от Питера.Гениально..
    +0−0
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