Путин: у Финляндии теперь будут проблемы с Россией

Россия имела самые добрые отношения с Финляндией, а теперь придется концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе, заявил президент Владимир Путин.

Как сказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован 17 декабря, у России были «самые добрые, самые сердечные отношения» с Финляндией, а все территориальные споры остались в прошлом.

«Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — сказал президент России (цитата по РИА Новости).