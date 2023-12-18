В США автомобиль врезался в кортеж Джо Байдена

Водитель врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена в штате Делавэр. В письменном заявлении Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, говорится, что ДТП было непреднамеренным.
Автор: видео / Forbes Breaking News / YouTube
«Данный инцидент не вызвал необходимости в защите, и президентский кортеж проследовал без происшествий», — цитирует документ ТАСС. Отмечается, что инцидент произошел примерно в 20:09 (московское время — 04:09) в Уилмингтоне, штат Делавэр. В это время в городе шел дождь.
В пресс-пуле Белого дома уточнили, что в один из внедорожников президентского кортежа врезалась машина белого цвета. Джо Байден вместе со своей супругой Джилл выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба. Спецслужбы тут же окружили автомобиль виновника происшествия и наставили оружие на водителя. Мужчина поднял руки вверх.