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    В США автомобиль врезался в кортеж Джо Байдена

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    Водитель врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена в штате Делавэр. В письменном заявлении Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, говорится, что ДТП было непреднамеренным.

    Автор: видео / Forbes Breaking News / YouTube

    «Данный инцидент не вызвал необходимости в защите, и президентский кортеж проследовал без происшествий», — цитирует документ ТАСС. Отмечается, что инцидент произошел примерно в 20:09 (московское время — 04:09) в Уилмингтоне, штат Делавэр. В это время в городе шел дождь.

    В пресс-пуле Белого дома уточнили, что в один из внедорожников президентского кортежа врезалась машина белого цвета. Джо Байден вместе со своей супругой Джилл выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба. Спецслужбы тут же окружили автомобиль виновника происшествия и наставили оружие на водителя. Мужчина поднял руки вверх.

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    Джо БайденАвария
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