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    Финские пограничники встретили человека из леса — он попросил убежища

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    30 комментариев

    Человек пробрался в Финляндию через лес и попросил убежища, несмотря на закрытую границу, сообщает Yle 17 декабря со ссылкой на руководителя пограничной службы Суоми Киммо Громоффа.

    Нелегал пересек сухопутную границу между Финляндией и Россией в районе погранперехода Ваалимаа накануне, после семи вечера. По словам Громоффа, человек приехал из России через лес в Финляндию и попросил убежища.

    Накануне, как писала «Фонтанка», еще один человек перелез через ограждение пограничного перехода на финскую сторону.

    Финская граница официально закрылась на месяц с вечера 15 декабря. Но мигранты с российской стороны никуда не делись — те, кто не успел пересечь границу, жгли ночью костры.

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    Комментарии 30

    Гость17 Дек 2023 в 15:40
    вырвался из дедушкиного райка!))счастливчик
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 15:09
    Мишустин расторг договор о границе..... - подарил шанс. Согласно бывшего договора фины возвращали перебежчиков.
    +0−0
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