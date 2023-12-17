Финские пограничники встретили человека из леса — он попросил убежища

Человек пробрался в Финляндию через лес и попросил убежища, несмотря на закрытую границу, сообщает Yle 17 декабря со ссылкой на руководителя пограничной службы Суоми Киммо Громоффа.

Нелегал пересек сухопутную границу между Финляндией и Россией в районе погранперехода Ваалимаа накануне, после семи вечера. По словам Громоффа, человек приехал из России через лес в Финляндию и попросил убежища.

Накануне, как писала «Фонтанка», еще один человек перелез через ограждение пограничного перехода на финскую сторону.

Финская граница официально закрылась на месяц с вечера 15 декабря. Но мигранты с российской стороны никуда не делись — те, кто не успел пересечь границу, жгли ночью костры.