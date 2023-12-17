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    Просто взгляните на небо. По народным приметам определяем, какой будет весна 2024 года

    Ждать ли «Варвариных морозов»? Сейчас разберемся

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    2 комментария

    Ксения Беляева

    17 декабря православные христиане отмечают день памяти святой великомученицы Варвары Илиопольской, которая приняла крещение наперекор отцу и в итоге была казнена. В народе считается, что с этого дня начинаются самые сильные морозы. На Руси 17 декабря (4 декабря по старому стилю) отмечали Варварин день, который также называли «Варварины морозы», «Варюха», «Заваруха». Обычно в это время морозы были такими крепкими, что крестьяне опасались выйти из дома, боясь застудиться. По погоде в этот день люди определяли, какой будет весна.

    Коротко о том, чего ждать после 17 декабря, — в видео выше.

    В Варварин день люди старались не отправляться в дальние поездки, потому что боялись морозов. Также избегали конфликтов, ругани и ссор. Мужчинам нельзя было словом или делом обижать женщин, даже незнакомок. Верили, что нельзя и выходить на улицу в этот день после захода солнца — люди считали, что приходит время нечисти.

    Если на улице под окном щебетали птицы, значит, в скором времени всех ждало потепление. Обращали внимание и на ночное небо. Если оно тусклое — ждали скорую и солнечную весну. А если, наоборот, усыпано звездами — значит, после морозной зимы весна придет не скоро и будет пасмурной. Резкие морозы в Варварин день также предвещали позднюю и холодную весну.

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    Комментарии 2

    Гость17 Дек 2023 в 10:33
    Самое главное следить ,
    Чтоб наш президент без
    Головного убора не находился на плохой
    Погоде,а то 79 летний Зюганов выпорет.
    +0−0
    Была надежда, но его уговорили.17 Дек 2023 в 10:16
    Зачем нам погода. Мы не знаем, что в стране будет?
    +0−0
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