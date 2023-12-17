Просто взгляните на небо. По народным приметам определяем, какой будет весна 2024 года

Ксения Беляева

17 декабря православные христиане отмечают день памяти святой великомученицы Варвары Илиопольской, которая приняла крещение наперекор отцу и в итоге была казнена. В народе считается, что с этого дня начинаются самые сильные морозы. На Руси 17 декабря (4 декабря по старому стилю) отмечали Варварин день, который также называли «Варварины морозы», «Варюха», «Заваруха». Обычно в это время морозы были такими крепкими, что крестьяне опасались выйти из дома, боясь застудиться. По погоде в этот день люди определяли, какой будет весна.

Коротко о том, чего ждать после 17 декабря, — в видео выше. В Варварин день люди старались не отправляться в дальние поездки, потому что боялись морозов. Также избегали конфликтов, ругани и ссор. Мужчинам нельзя было словом или делом обижать женщин, даже незнакомок. Верили, что нельзя и выходить на улицу в этот день после захода солнца — люди считали, что приходит время нечисти.