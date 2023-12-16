Биолог Глазков объяснил петербуржцам, почему лапки уток не мерзнут в зимней воде

Уникальная кровеносная система уток позволяет пернатым спокойно плавать в холодной воде и не примерзать ко льду. Как же пернатые выдерживают низкие температуры в водоемах Петербурга?

В зимнее время сосуды в лапках уток сужаются, что уменьшает приток крови к ним, в результате температура лапок падает до 2 градусов Цельсия. Это кажется невероятным, ведь температура тела утки составляет около 40 градусов Цельсия, объясняет биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале.

