Дворец чудес и история занзибарской принцессы, погубленной любовью. Что показал Эрмитаж на оманской выставке

Фото: Алексей Бронников / предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа Поделиться Поделиться





В Главном штабе Эрмитажа до 26 января открыта небольшая выставка «Оманская империя: Азия и Африка». На ней можно увидеть предметы из собрания Национального музея Султаната Оман и узнать удивительную историю жизни занзибарской принцессы, которая стала первой арабской женщиной, написавшей мемуары.



Поначалу, когда видишь название выставки, кажется, что в нем опечатка: мы учили в школе про Османскую империю, а вот с Оманской сталкиваемся, скорее всего, впервые, мало зная об этой стране. Тем не менее султанат этому званию соответствует.



«Главный критерий империи — наличие колоний, — рассказывает один из кураторов выставки, научный сотрудник Отдела Востока Евгения Аброськина. — Особенно на территории Африки, поскольку, хоть мы и говорим о многообразии культур, доминирующим было именно оманское влияние на Восточную Африку. И они занимались в том числе и работорговлей, и вывозом слоновой кости. Эта реальность была преодолена самими оманцами, например в XIX веке на этих территориях уже отменили рабство. Но главный признак империи — наличие подчиненных территорий. И в данном случае релевантно говорить об Оманской империи».



Экспозиция небольшая, на ней представлено всего 28 предметов. Национальный музей Омана в рамках долгосрочного сотрудничества с Эрмитажем и обменных выставок (в пандемию музей уже проводил выставку «Оман — страна ладана» в главном комплексе, а в Оман Эрмитаж отправлял предметы из бухарских и хивинских коллекций) предложил на выбор экспонаты, которые может предоставить, и кураторы выбрали те, что с интересной историей.

Так, самый захватывающий сюжет на выставке — история принцессы Сайиды Салмы бинт Саид ал-Бусаиди, или Эмили Рюте (1844–1924).



«Это первая арабская женщина, которая написала мемуары и опубликовала их, еще и на европейском языке (немецком. — Прим. ред.), — рассказывает «Фонтанке» Евгения Аброськина. — Дело в том, что занзибарская принцесса полюбила немецкого торговца и убежала с ним с Занзибара в Германию. Они поженились, она приняла христианство, стала Эмили Рюте. Но ее муж очень быстро погиб, попав под трамвай, и она осталась одна в Германии, без средств к существованию, с маленькими детьми. К тому же ее брат, султан Занзибара Маджид был очень разгневан тем, что она убежала, да еще и с иноверцем, и приняла христианство, и он ей отказал в наследстве со стороны Занзибара. А Германия не позволила получить наследство со стороны мужа. Она оказалась в сложной ситуации, и вот в этой атмосфере она пишет свои мемуары».



В одной из витрин на эрмитажной выставке можно увидеть саму эту книжечку — «Мемуары арабской принцессы» (к слову, на русский не переведены). На ее обложке — вид на каменный город. Он же — на гравюре, представленной на соседней стене. Она называется «Дворец чудес».



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Сейчас в Занзибаре это называется Старый город (Занзибар это и название острова, и название города), — продолжает куратор. — Старый город был историческим центром, и там находился так называемый Дворец чудес. Почему чудес? Потому что там были всякие технологические новшества типа канализации, туалета, он действительно был очень прогрессивным, довольно европейское здание».

Выставка посвящена истории этих мест в XVII–XIX веках, когда, собственно, и существовала Оманская империя, после того как Оман объединил свои владения на Аравийском полуострове и в Западной Азии с восточным побережьем Африки и ее внутренними территориями. Но большая часть предметов на выставке относится к XIX веку (хотя сама империя просуществовала аж до 1964 года). На ней представлена одежда и обувь, оружие, документы, декоративно-прикладное искусство.



Центром выставки стал созданный в XVIII веке трон. Довольно простой на вид, фактически черно-белый, безо всякого золота и сияющих каменьев, привычных взору европейца, он сильно отличается от наших представлений об этом предмете. Он выполнен из дерева и инкрустирован слоновой костью.



Фото: Алексей Бронников / предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа Поделиться Поделиться





«Трон был создан на территории Кении, но при этом был символом власти для губернатора в Момбасе, для оманского правителя, — рассказывает Евгения Аброськина. — И, действительно, здесь можем увидеть и по материалу, и по технике такой интересный симбиоз. С одной стороны, это чисто арабская вещь, очень ближневосточная. С другой стороны, если мы присмотримся к технике изготовления, заглянем за спинку, увидим, как гвоздями инкрустированы эти вещи, — чувствуется очень активное африканское влияние. На мой взгляд, он очень оригинальный, и во многом он воплощает у нас на экспозиции вот эту вот объединенную власть».



Трон разделяет выставку надвое: по одну его часть — женская половина, по другую — мужская. На женской половине, в витрине, посвященной Эмили Рюте, можно увидеть ее ножной браслет из серебра с бирюзой и другие украшения. Также на выставке представлены серебряное головное украшение ХХ века, современные браслеты из серебра и меди, ожерелье с амулетом и оманский костюм: платье, головной платок, штаны и необычная деревянная обувь, напоминающая вьетнамки, но без лямок, только с деревянным столбиком между пальцев ног.



Фото: Алексей Бронников / предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников / предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мужского платья на выставке нет, но за него «отвечает» портрет сэра Сайида Али бин Салима ал-Бусаиди начала ХХ века. Он был одним из самых известных арабских деятелей в колониальной Кении, губернатором Момбасы и первым представителем арабского народа в местном законодательном собрании, основателем библиотеки и первой арабской школы в городе.



Также на мужской половине можно увидеть экземпляры Корана, холодное оружие XVII–XIX веков, карманные часы, печать с тугрой (каллиграфической подписью) и ордена.



К слову, один из представленных на выставке орденов — Орден почета, которым был летом 2023 года награжден директор Эрмитажа Михаил Пиотровский «за большой вклад в развитие культурных связей Омана и Российской Федерации».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»