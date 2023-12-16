Более 80 иностранцев, пытавшихся помешать задержанию подозреваемого, задержаны в Москве

Более 80 иностранных граждан были задержаны полицией за попытку помешать задержанию подозреваемого, сообщили в субботу,
Водитель иностранного происхождения при проверке документов попытался скрыться на автомобиле, протащив несколько метров участкового. Затем он атаковал сотрудника полиции, после чего у него, предположительно, произошел эпилептический припадок.
Более 80 граждан попытались помешать полицейским окружить место происшествия, порезав колеса служебного автомобиля, но ситуацию удалось стабилизировать прибытием дополнительных нарядов полиции.
Восемьдесят два человека были задержаны и отведены в территориальные отделы по составлению протоколов об административных правонарушениях.
Автомобилист, который атаковал сотрудника полиции, был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Сотрудник полиции, оказавший помощь задержанному, продолжил выполнение служебных обязанностей без обращения в медицинское учреждение.