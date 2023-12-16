Более 80 иностранцев, пытавшихся помешать задержанию подозреваемого, задержаны в Москве

Более 80 иностранных граждан были задержаны полицией за попытку помешать задержанию подозреваемого, сообщили в субботу, 16 декабря , в «МВД Медиа». Сам инцидент произошел накануне в столичном районе Капотня.



Водитель иностранного происхождения при проверке документов попытался скрыться на автомобиле, протащив несколько метров участкового. Затем он атаковал сотрудника полиции, после чего у него, предположительно, произошел эпилептический припадок.



Более 80 граждан попытались помешать полицейским окружить место происшествия, порезав колеса служебного автомобиля, но ситуацию удалось стабилизировать прибытием дополнительных нарядов полиции.