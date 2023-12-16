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    Более 80 иностранцев, пытавшихся помешать задержанию подозреваемого, задержаны в Москве

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    63 комментария

    Более 80 иностранных граждан были задержаны полицией за попытку помешать задержанию подозреваемого, сообщили в субботу, 16 декабря, в «МВД Медиа». Сам инцидент произошел накануне в столичном районе Капотня.

    Водитель иностранного происхождения при проверке документов попытался скрыться на автомобиле, протащив несколько метров участкового. Затем он атаковал сотрудника полиции, после чего у него, предположительно, произошел эпилептический припадок.

    Более 80 граждан попытались помешать полицейским окружить место происшествия, порезав колеса служебного автомобиля, но ситуацию удалось стабилизировать прибытием дополнительных нарядов полиции.

    Восемьдесят два человека были задержаны и отведены в территориальные отделы по составлению протоколов об административных правонарушениях.

    Автомобилист, который атаковал сотрудника полиции, был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Сотрудник полиции, оказавший помощь задержанному, продолжил выполнение служебных обязанностей без обращения в медицинское учреждение.

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    Комментарии 62

    Гость16 Дек 2023 в 15:34
    А что будет если завтра они в Москве объявят забастовку? Среднеазиатскую? Все?
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 15:32
    порезать колеса служебным авто - это мелкое хулиганство? или все-таки неосторожное обращение с острым предметом?
    +0−0
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