«Память — светлая история. Нам не нужен траур». В Петербурге прощаются с Андреем Константиновым

На Новой сцене Александринского театра в субботу, 16 декабря, прощаются с писателем, журналистом и военным переводчиком Андреем Константиновым. Проводить его в последний путь пришли сотни человек. Это самые главные в его жизни люди: родители, супруга, дети и брат. Это близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества.

Поделиться Поделиться





Жена Андрея Константинова актриса Наталья Круглова сквозь слезы произнесла слова нежности и любви, обращенные к своему покойному мужу и отцу их детей. Она призналась, что Андрей сделал ее очень счастливой женщиной, что он был чрезвычайно храбр и сражался с болезнью до последнего. «Это был нечестный, подлый бой. Ты сражался», — сказала она.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков: «Больше, чем родители, знали его мы. Это не часть жизни, это вся жизнь. Мы проросли друг в друга». Заместитель главного редактора Евгений Вышенков указал на то, что окна в зале остались не зашторены. И это неслучайно. «Память — это светлая история. Нам не нужен траур», — сказал он, напомнив, что его друг был веселым человеком.

«Фонтанка.ру»