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    «Память — светлая история. Нам не нужен траур». В Петербурге прощаются с Андреем Константиновым

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    4 комментария

    На Новой сцене Александринского театра в субботу, 16 декабря, прощаются с писателем, журналистом и военным переводчиком Андреем Константиновым. Проводить его в последний путь пришли сотни человек. Это самые главные в его жизни люди: родители, супруга, дети и брат. Это близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества.

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    Жена Андрея Константинова актриса Наталья Круглова сквозь слезы произнесла слова нежности и любви, обращенные к своему покойному мужу и отцу их детей. Она призналась, что Андрей сделал ее очень счастливой женщиной, что он был чрезвычайно храбр и сражался с болезнью до последнего. «Это был нечестный, подлый бой. Ты сражался», — сказала она.

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    Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков: «Больше, чем родители, знали его мы. Это не часть жизни, это вся жизнь. Мы проросли друг в друга». Заместитель главного редактора Евгений Вышенков указал на то, что окна в зале остались не зашторены. И это неслучайно. «Память — это светлая история. Нам не нужен траур», — сказал он, напомнив, что его друг был веселым человеком.

    «Фонтанка.ру»

    Сын Константинова Дмитрий Баконин тоже попросил пришедших не грустить, а радоваться, что им выпала удача жить в одно время с его папой. Он пообещал продолжить дело отца: «У меня нет такого писательского таланта, но за правду можно бороться другими способами. Не грустите. Нам всем повезло быть рядом с ним». Прощание с Андреем Константиновым продлится до 13:00, после этого траурные мероприятия пройдут на Смоленском кладбище.

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    Андрей КонстантиновПрощание
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    Комментарии 4

    Гость16 Дек 2023 в 15:20
    Реально будет не хватать передачи "Итоги недели с Андреем Константиновым", слишком запутанное время. Светлая память!
    +0−0
    Александр Волконитин16 Дек 2023 в 12:38
    Благодарю Андрея Дмитриевича за мудрость, за беседы и разговоры о главном,...., за наследие в мыслях и произведениях!!! Светла и вечная память о вас, в наших сердцах!!!
    +8−0
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