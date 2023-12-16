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    Умер подорвавшийся на мине в Белгородской области замглавы района

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    Замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко скончался в больнице после подрыва мины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу, 16 декабря, в своем Telegram-канале.

    «Игорь Васильевич ушел из жизни этой ночью. Врачи боролись за его спасение до последнего момента», — отметил он.

    Гладков выразил соболезнования семье погибшего и заверил в готовности оказать всю возможную помощь.

    «Фонтанка» ранее писала, что машина с тремя гражданскими подорвалась на мине в Белгородской области. Вскоре стало известно, что в автомобиле находились местные чиновники.

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