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    В Петербурге открыли памятник героям-пожарным. Он — второй по высоте во всем городе

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    Монумент в честь спасателей и огнеборцев установили в парке Героев-Пожарных в Петербурге. Открытие состоялось 15 декабря, сообщает МЧС России.

    Высота памятника — 13,2 метра. Он является вторым по величине в городе после памятника Ленину на Московской площади. На монументе выбиты слова: «Ради жизни на земле». Над ними скульптурная группа: пожарный, который спасает из огня маленькую девочку. Автор композиции — Мейрам Баймуханов.

    МЧС России

    Монумент изготовлен из бронзы в Мастерской художественного литья в Смоленске. В основании — красногорский гранит. Как рассказали в МЧС, первый камень в основание будущего памятника заложили еще в 2015 году. Через шесть лет эскиз был одобрен Градостроительным советом Петербурга.

    На открытии присутствовали губернатор Александр Беглов и глава МЧС Александр Куренков. Министр назвал памятник символом признательности всем тем, кто связал свою судьбу с тяжелой и благородной профессией.

    «Это трудная работа зачастую незаметная для простых граждан. Но она не прекращается ни на минуту. Каждый день, заступая на боевое дежурство, пожарные рискуют своими жизнями, чтобы вовремя прийти на помощь людям, попавшим в беду», — сказал Куренков.

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    МЧСПамятник спасателям
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    Комментарии 1

    Гость15 Дек 2023 в 18:37
    Пилорама героически пилит.
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