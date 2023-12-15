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    CNN: Американские спецслужбы потеряли папку с разведданными о России. Последним ее видел Дональд Трамп

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    6 комментариев

    Американские спецслужбы ищут пропавшую папку с первичными разведданными о России, которая исчезла из Белого дома в последний день президентства Дональда Трампа. Об этом 15 декабря сообщает телеканал CNN.

    В папке содержались данные, собранные США и другими странами НАТО, о «россиянах и российских агентах», включая информацию об источниках и методах, на основании которых правительство США решило, что президент РФ Владимир Путин якобы стремился помочь Трампу выиграть выборы 2016 года.

    По данным телеканала CNN, папка «взрывоопасна» настолько, что представители разведывательных служб США даже провели закрытый брифинг для лидеров профильного комитета Сената. Считается, что последним папку держал в руках президент Трамп. Он хотел рассекретить некоторые документы. И отчасти сделал это. Как пишет CNN, в последний день работы тогдашний глава государства рассекретил практически все досье — с него было снято множество отцензурированных копий для рассылки членам республиканской партии в Конгрессе, а также журналистам правых взглядов.

    Несмотря на решение Трампа, Минюст не обнародовал все документы. В ходе обысков во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго папка так и не была найдена, хотя туда бывший лидер якобы вывез множество документов из Белого дома, пишут СМИ.

    На данный момент экс-президенту предъявлено 40 обвинений по делу о перемещении секретной документации, сокрытии её по истечении срока президентских полномочий, разглашении государственных тайн третьим лицам и попытках помешать следствию.

    ЦРУ, ФБР, Национальный архив и Управление директора национальной разведки отказались комментировать эту историю. Представитель сенатского комитета по разведке отказалась от комментариев. Представитель бывшего президента США также отказался разговаривать с журналистами CNN.

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    Дональд ТрампПапкаРазведка
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    Комментарии 6

    Avs715315 Дек 2023 в 18:47
    Всего несколько слов. Вы спрятали, я нашел. Старое здание, четвертый бункер, справа под стеной. Ты меня слышишь?
    (С) Сталкер
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 18:45
    почитай что уже в кремле
    +0−0
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