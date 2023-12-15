CNN: Американские спецслужбы потеряли папку с разведданными о России. Последним ее видел Дональд Трамп

Американские спецслужбы ищут пропавшую папку с первичными разведданными о России, которая исчезла из Белого дома в последний день президентства Дональда Трампа. Об этом 15 декабря сообщает телеканал CNN.

В папке содержались данные, собранные США и другими странами НАТО, о «россиянах и российских агентах», включая информацию об источниках и методах, на основании которых правительство США решило, что президент РФ Владимир Путин якобы стремился помочь Трампу выиграть выборы 2016 года.

По данным телеканала CNN, папка «взрывоопасна» настолько, что представители разведывательных служб США даже провели закрытый брифинг для лидеров профильного комитета Сената. Считается, что последним папку держал в руках президент Трамп. Он хотел рассекретить некоторые документы. И отчасти сделал это. Как пишет CNN, в последний день работы тогдашний глава государства рассекретил практически все досье — с него было снято множество отцензурированных копий для рассылки членам республиканской партии в Конгрессе, а также журналистам правых взглядов.