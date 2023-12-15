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    Суд в Петербурге не стал арестовывать обвиняемых по делу о строительстве станции метро «Путиловская»

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    Октябрьский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина и экс-директора «Метростроя Северной столицы» Владимира Шмидта. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с ущербом в 60 млн.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербург 15 декабря, обоим избрали запрет определенных действий на весь период предварительного следствия. «Фонтанка» рассказывала, что обвиняемые не смогут покидать место проживания по ночам, уезжать из города без разрешения следователя, общаться с другими участниками дела, делать обращения через СМИ.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга


    Шмидт и Левакин были задержаны 13 декабря. Обоих обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Левакин настоял, а Шмидт выполнил указание начать оборудование стройплощадки для пересадочного узла «Путиловская«/«Кировский завод», не дожидаясь положительного заключения экспертизы на проект. В итоге экспертиза одобрила другую документацию и площадку пришлось демонтировать. На все это ушло почти 60 млн рублей.

    Левакин и Шмидт возглавляли КРТИ и «Метрострой Северной столицы» соответственно в 2020–2022 годах. После этого Левакин перешел на работу в администрацию губернатора, а Шмидт стал зампредседателя комитета по транспорту.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    Комментарии 1

    26078660115 Дек 2023 в 15:58
    Да здравствует российский суд! Самый гуманный суд в мире.. к чиновникам!
    +1−0
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