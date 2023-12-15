Бывших руководителей петербургского метростроения не хотят арестовывать. Им запретят гулять по ночам и говорить со СМИ

В Октябрьский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения для экс-главы «Метростроя Северной столицы» Владимира Шмидта и бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина. Им просят запретить определенные действия.



О том, что зарегистрировано ходатайство о запрете определенных действий, 15 декабря «Фонтанке» рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», речь идет о запрете выходить из дома с 23:00 до 05:00 часов, выезжать из Петербурга без разрешения следователя и контролирующего органа, посещать КРТИ, общаться с участниками уголовного дела и делать сообщения через средства массовой информации.



Напомним, Владимир Шмидт и Андрей Левакин были задержаны 13 декабря, с тех пор они находились в ИВС. Обоим предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с тяжелыми последствиями. Фабула относится к периоду, когда они возглавляли «Метрострой Северной столицы» и КРТИ соответственно. По версии следствия, Левакин торопился начать работы по строительству пересадочного узла на станции «Путиловская»/«Кировский завод», даже не дожидаясь выхода проектной документации из Главгосэкспертизы. Он настоял на том, чтобы разворачивать стройплощадку, а Шмидт, будучи директором АО, в котором основным собственником является город, исполнил это указание. На стройплощадку потратили более 37 млн рублей. В итоге экспертиза одобрила проект без этой площадки, ее пришлось разбирать, это обошлось еще в 22 млн.