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    Бывших руководителей петербургского метростроения не хотят арестовывать. Им запретят гулять по ночам и говорить со СМИ

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    11 комментариев

    В Октябрьский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения для экс-главы «Метростроя Северной столицы» Владимира Шмидта и бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина. Им просят запретить определенные действия.

    О том, что зарегистрировано ходатайство о запрете определенных действий, 15 декабря «Фонтанке» рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», речь идет о запрете выходить из дома с 23:00 до 05:00 часов, выезжать из Петербурга без разрешения следователя и контролирующего органа, посещать КРТИ, общаться с участниками уголовного дела и делать сообщения через средства массовой информации.

    Напомним, Владимир Шмидт и Андрей Левакин были задержаны 13 декабря, с тех пор они находились в ИВС. Обоим предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с тяжелыми последствиями. Фабула относится к периоду, когда они возглавляли «Метрострой Северной столицы» и КРТИ соответственно. По версии следствия, Левакин торопился начать работы по строительству пересадочного узла на станции «Путиловская»/«Кировский завод», даже не дожидаясь выхода проектной документации из Главгосэкспертизы. Он настоял на том, чтобы разворачивать стройплощадку, а Шмидт, будучи директором АО, в котором основным собственником является город, исполнил это указание. На стройплощадку потратили более 37 млн рублей. В итоге экспертиза одобрила проект без этой площадки, ее пришлось разбирать, это обошлось еще в 22 млн.


    Подробнее о причинах спешки и об уголовном деле — читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 11

    Гость15 Дек 2023 в 13:24
    Статья 58-7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли. Каралась лишением имущества, гражданства и высылкой. Или расстрелом и тоже конфискацией.
    В УК РСФСР 1926 года (действовал до 1958 года) саботаж относился к «контрреволюционным преступлениям» (ст. 58 УК РСФСР). «Контрреволюционный саботаж» (ст. 58.14) определялся как «сознательное неисполнение кем-либо определённых обязанностей или умышленное небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата».
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 12:17
    А что ночью они в кого-то превращаются и представляют опасность для жителей?))
    +2−0
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