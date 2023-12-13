Бывшего председателя КРТИ и экс-главу «Метростроя Северной столицы» не отпустили по домам после допросов

Экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин и бывший гендиректор «Метростроя Северной столицы» Владимир Шмидт после утренних допросов 12 декабря были задержаны. Оба проходят по делу о превышении должностных полномочий при строительстве станции «Путиловская».



По словам собеседников «Фонтанки», меру пресечения фигурантам, предположительно, будут избирать завтра.



Напомним, уголовное дело в отношении Левакина и Шмидта возбудили в конце ноября. По версии следствия, первый в 2022 году дал указание начать работы по сооружению стройплощадки для пересадочного узла на станции «Путиловская», не дожидаясь положительного заключения Главгосэкспертизы на проект, а второй его выполнил. В результате более 30 миллионов потратили на работы, а затем — более 20 миллионов на разборку конструкций, так как в итоге из экспертизы вышла документация без этой площадки.



Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».