Суббота станет переломным днём для погоды в Петербурге

В конце снежной недели главный синоптик Петербурга Александр Колесов подводит в своём телеграм-канале «небольшой итог».
С 11 по ночь 15 декабря в городе выпало 14,5 мм осадков, высота выпадающего снега за этот период составила 16,4 см. Один день было тепло, снег проседал, уплотнялся, и в итоге на утро пятницы высота снежного покрова на центральной метеостанции города составила 28 см. Сегодня тоже ожидается небольшой снег, но его количество незначительное и на итоге недели серьёзно не скажется.
А дальше погода начнёт меняться. Завтрашняя суббота станет переломным днём для атмосферных процессов — начнется период влияния западных циклонов. Все они будут приходит к нам с Атлантики, приносить оттепель и осадки — и снег, и дождь.
«Что сказать, тут уж ничего не поделаешь, на природу не повлияешь. Остается надеяться, что этот период с оттепелью будет не таким продолжительным и существенно не испортит нам картину на улице перед Новым годом», — отмечает Колесов.
При этом, по его словам, при положительной температуре «некоторые проблемы по состоянию дорог и тротуаров» в таком большом городе, как Петербург, неизбежны.