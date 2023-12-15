Суббота станет переломным днём для погоды в Петербурге

В конце снежной недели главный синоптик Петербурга Александр Колесов подводит в своём телеграм-канале «небольшой итог».



С 11 по ночь 15 декабря в городе выпало 14,5 мм осадков, высота выпадающего снега за этот период составила 16,4 см. Один день было тепло, снег проседал, уплотнялся, и в итоге на утро пятницы высота снежного покрова на центральной метеостанции города составила 28 см. Сегодня тоже ожидается небольшой снег, но его количество незначительное и на итоге недели серьёзно не скажется.



А дальше погода начнёт меняться. Завтрашняя суббота станет переломным днём для атмосферных процессов — начнется период влияния западных циклонов. Все они будут приходит к нам с Атлантики, приносить оттепель и осадки — и снег, и дождь.

