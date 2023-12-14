Киберполицейские настигли в Красном Селе любителя детского порно. Его уже судили за изнасилование

Сотрудники недавно созданного управления по борьбе с киберпреступностью задержали охранника с бурной биографией из Красносельского района Петербурга. По версии следствия, его отношения с маленькой дочерью далеки от отцовских и норм УК.
По информации «Фонтанки»,
По данным оперативников, мужчина совершал с ребенком манипуляции сексуального характера, снимал их на видео и делился отснятым в интернете.
Во время обыска выяснилось, что у него есть собственная коллекция фото и роликов с детьми. Телефоны и ноутбук с порноконтентом изъяты.
Следственный комитет возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый задержан на двое суток. Опыт в допросах в качестве подследственного у мужчины, который работает в охране, есть. По данным «Фонтанки», еще по кодексу РСФСР его привлекали за хулиганство, незаконное хранение оружия и изнасилование несовершеннолетней. Позже биографию дополнила статья об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести.