Киберполицейские настигли в Красном Селе любителя детского порно. Его уже судили за изнасилование

Сотрудники недавно созданного управления по борьбе с киберпреступностью задержали охранника с бурной биографией из Красносельского района Петербурга. По версии следствия, его отношения с маленькой дочерью далеки от отцовских и норм УК.

По информации «Фонтанки», 55-летний петербуржец попал в руки оперативников управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий 14 декабря в Красном Селе. Его изобличили в непотребствах, жертвой которых в сентябре 2021 года стала дочь. Девочке на тот момент не было и 12 лет .

