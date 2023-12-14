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    Киберполицейские настигли в Красном Селе любителя детского порно. Его уже судили за изнасилование

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    Сотрудники недавно созданного управления по борьбе с киберпреступностью задержали охранника с бурной биографией из Красносельского района Петербурга. По версии следствия, его отношения с маленькой дочерью далеки от отцовских и норм УК.

    По информации «Фонтанки», 55-летний петербуржец попал в руки оперативников управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий 14 декабря в Красном Селе. Его изобличили в непотребствах, жертвой которых в сентябре 2021 года стала дочь. Девочке на тот момент не было и 12 лет.

    По данным оперативников, мужчина совершал с ребенком манипуляции сексуального характера, снимал их на видео и делился отснятым в интернете.

    Во время обыска выяснилось, что у него есть собственная коллекция фото и роликов с детьми. Телефоны и ноутбук с порноконтентом изъяты.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый задержан на двое суток. Опыт в допросах в качестве подследственного у мужчины, который работает в охране, есть. По данным «Фонтанки», еще по кодексу РСФСР его привлекали за хулиганство, незаконное хранение оружия и изнасилование несовершеннолетней. Позже биографию дополнила статья об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести.

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    Киберполицейские
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