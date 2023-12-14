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    НАТО: у альянса нет информации, подтверждающей преднамеренные удары России по территории Румынии

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    НАТО не имеет информации, подтверждающей преднамеренные удары России по территории стран альянса, заявил 14 декабря официальный представитель блока Дилан Уайт. Об этом сообщает ТАСС.

    «Мы продолжаем отслеживать ситуацию и остаемся в тесном контакте с румынскими властями», — цитирует агентство сообщение Уайта в соцсетях.

    Напомним, ранее в четверг российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после инцидента, произошедшего в ночь на 14 декабря около поселка Гринду. Послу выразили «твердый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника». Указывается, что он использовался для «атаки на украинскую портовую инфраструктуру».

    В Минобороны Румынии заявили, что по тревоге пришлось поднять самолеты F-16. Позже в ненаселенной местности была обнаружена воронка глубиной 1,5 метра.

    Ещё в начале сентября на приграничной с Украиной территории Румынии трижды находили обломки БПЛА. Власти страны считают, что дроны были российскими. Бухарест тогда выразил Москве официальный протест из-за нарушения воздушного пространства.

    В военном руководстве Румынии заявляли, что готовы использовать зенитные системы против российских беспилотников. Румынские власти расширили зону в воздушном пространстве на границе с Украиной, где запрещены полеты любых самолетов и дронов.

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    Комментарии 29

    Гость14 Дек 2023 в 21:06
    У НАТО также нет яиц!
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