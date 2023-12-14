НАТО: у альянса нет информации, подтверждающей преднамеренные удары России по территории Румынии

НАТО не имеет информации, подтверждающей преднамеренные удары России по территории стран альянса, заявил 14 декабря официальный представитель блока Дилан Уайт. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и остаемся в тесном контакте с румынскими властями», — цитирует агентство сообщение Уайта в соцсетях.
Напомним, ранее в четверг российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после инцидента, произошедшего в ночь на 14 декабря около поселка Гринду. Послу выразили «твердый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника». Указывается, что он использовался для «атаки на украинскую портовую инфраструктуру».
В Минобороны Румынии заявили, что по тревоге пришлось поднять самолеты F-16. Позже в ненаселенной местности была обнаружена воронка глубиной 1,5 метра.
Ещё в начале сентября на приграничной с Украиной территории Румынии трижды находили обломки БПЛА. Власти страны считают, что дроны были российскими. Бухарест тогда выразил Москве официальный протест из-за нарушения воздушного пространства.
В военном руководстве Румынии заявляли, что готовы использовать зенитные системы против российских беспилотников. Румынские власти расширили зону в воздушном пространстве на границе с Украиной, где запрещены полеты любых самолетов и дронов.