Президент Румынии: падение обломков российских БПЛА нельзя считать атакой

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что падение обломков российских дронов нельзя считать «атакой России», пишет в ночь на 23 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Agerpres.



«Дроны не атакуют Румынию, но то, что их обломки падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую нужно решать»,— сообщил Йоханнис на Всемирном форуме лидеров в Нью-Йорке.



Румынский лидер также заявил, что его страна «существенно усилит системы противовоздушной обороны в граничащих с Украиной регионах».



Напомним, в начале сентября на приграничной с Украиной территории Румынии трижды находили обломки БПЛА. Власти страны считают, что дроны были российскими. Будапешт выразил Москве официальный протест из-за нарушения воздушного пространства.

