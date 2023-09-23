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    Президент Румынии: падение обломков российских БПЛА нельзя считать атакой

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    8 комментариев

    Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что падение обломков российских дронов нельзя считать «атакой России», пишет в ночь на 23 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Agerpres.

    «Дроны не атакуют Румынию, но то, что их обломки падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую нужно решать»,— сообщил Йоханнис на Всемирном форуме лидеров в Нью-Йорке.

    Румынский лидер также заявил, что его страна «существенно усилит системы противовоздушной обороны в граничащих с Украиной регионах».

    Напомним, в начале сентября на приграничной с Украиной территории Румынии трижды находили обломки БПЛА. Власти страны считают, что дроны были российскими. Будапешт выразил Москве официальный протест из-за нарушения воздушного пространства.

    В военном руководстве Румынии заявляли, что готовы использовать зенитные системы против российских беспилотников. Румынские власти расширили зону в воздушном пространстве на границе с Украиной, где запрещены полеты любых самолетов и дронов.

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    РумынияРоссийские беспилотники
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    Комментарии 8

    Гость23 Сен 2023 в 01:28
    В январе 2019 года в дивизию переданы 30 танков Т-34, подаренные России Лаосом. Сообщается о создании в составе дивизии сводного батальона
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 00:59
    Румынский лидер заявил, что его страна «существенно усилит системы противовоздушной обороны в граничащих с Украиной регионах».
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 00:58
    Неужели президент Румынии - здравомыслящий человек.
    +1−0
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