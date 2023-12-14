Посла РФ в Румынии вызвали в МИД из-за падения беспилотника на территории страны

Российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после инцидента, произошедшего в ночь на 14 декабря около поселка Гринду. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает ТАСС сообщает со ссылкой на румынское внешнеполитическое ведомство.

Послу РФ выразили «твердый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника». Указывается, что он использовался для «атаки на украинскую портовую инфраструктуру».

Как отмечает агентство, Минобороны Румынии заявило, что в ночь на 14 декабря военные радары зафиксировали возможно нарушение воздушного пространства страны. В небо поднимали самолеты F-16.