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    Посла РФ в Румынии вызвали в МИД из-за падения беспилотника на территории страны

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    Российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после инцидента, произошедшего в ночь на 14 декабря около поселка Гринду. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает ТАСС сообщает со ссылкой на румынское внешнеполитическое ведомство.

    Послу РФ выразили «твердый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника». Указывается, что он использовался для «атаки на украинскую портовую инфраструктуру».

    Как отмечает агентство, Минобороны Румынии заявило, что в ночь на 14 декабря военные радары зафиксировали возможно нарушение воздушного пространства страны. В небо поднимали самолеты F-16.

    В военном ведомстве рассказали, что в ненаселенной местности была обнаружена воронка глубиной 1,5 метра.

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