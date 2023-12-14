    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    763мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.67eur97.74

    Андрей Могучий со сцены премии «Фонтанки» рассказал о своей новой работе

    655
    1 комментарий

    Художественный руководитель Большого драматического театра (БТД) Андрей Могучий рассказал в четверг, 14 декабря, на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» о своей новой работе — спектакле «Холопы» по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Пьеса Петра Гнедича, написанная в 1907 году, называется "Холопы". Всё, что ни спросите у меня, ассоциируется с этим словом», — ответил Могучий на вопрос ведущих.

    Как ранее писала «Фонтанка», постановка «сочетает в себе черты исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии». События развиваются в 1801 году, в центре внимания — дворянская семья, живущая при дворе Павла I.

    В БДТ роль княжны Екатерины исполнит Мария Игнатова. В спектакле также заняты Валерий Дегтярь, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Василий Реутов, Дмитрий Воробьев, Юлия Марченко, Алена Кучкова и другие. Премьера пройдет в декабре.

    Ежегодная городская премия «Фонтанки» — это выбор горожанами самых качественных компаний, предприятий и организаций Петербурга. Десятки тысяч голосов аудитории нашего портала определяют тех, кто выходит в финал и становится победителем. Вместе мы называем лучших из лучших и отмечаем знаком благодарности на торжественной церемонии. Этот результат, без преувеличения, — народное признание заслуг бизнеса жителями великого города.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    БДТАндрей Могучий
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость14 Дек 2023 в 21:23
    Могучая кучка.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close