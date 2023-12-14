Андрей Могучий со сцены премии «Фонтанки» рассказал о своей новой работе

Художественный руководитель Большого драматического театра (БТД) Андрей Могучий рассказал в четверг, 14 декабря, на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» о своей новой работе — спектакле «Холопы» по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича.

«Пьеса Петра Гнедича, написанная в 1907 году, называется "Холопы". Всё, что ни спросите у меня, ассоциируется с этим словом», — ответил Могучий на вопрос ведущих.

