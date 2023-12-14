Андрей Могучий со сцены премии «Фонтанки» рассказал о своей новой работе

Художественный руководитель Большого драматического театра (БТД) Андрей Могучий рассказал в четверг, 14 декабря, на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» о своей новой работе — спектакле «Холопы» по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича.
«Пьеса Петра Гнедича, написанная в 1907 году, называется "Холопы". Всё, что ни спросите у меня, ассоциируется с этим словом», — ответил Могучий на вопрос ведущих.
Как ранее писала «Фонтанка», постановка «сочетает в себе черты исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии». События развиваются в 1801 году, в центре внимания — дворянская семья, живущая при дворе
В БДТ роль княжны Екатерины исполнит Мария Игнатова. В спектакле также заняты Валерий Дегтярь, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Василий Реутов, Дмитрий Воробьев, Юлия Марченко, Алена Кучкова и другие. Премьера пройдет в декабре.