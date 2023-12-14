    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    762мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.89eur96.95

    Поезда «Аллегро» снова запустят. Но не в Россию

    10548
    47 комментариев

    Поезда «Аллегро», которые ходили между Петербургом и Хельсинки, теперь принадлежат финской VR Group и вернутся на железные дороги, сообщили в компании 14 декабря.

    Поезда ранее принадлежали совместному предприятию РЖД и VR. Как говорится в заявлении на сайте компании, которое приводит Yle, переговоры с российскими железнодорожниками по кредитным обязательствам и налогам предприятия продолжались полтора года, но закончились ничем. И, чтобы избежать банкротства предприятия СП, VR выкупила кредиты, под которые были заложены поезда. Теперь поезда «Аллегро», которые принадлежат финской VR Group, с 2025 года будут использоваться на железных дорогах Финляндии.

    «Аллегро» — это бренд совместной услуги двух национальных перевозчиков, российского ОАО «РЖД» и финского VR. Поезд впервые связал Петербург и Хельсинки в декабре 2010 года. После 10 лет эксплуатации сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось лишь в декабре 2021 года и было остановлено 28 марта 2022 года из-за спецоперации на Украине.

    В феврале 2023 года стало известно, что ОАО «РЖД» получило требование от финских партнеров на 11 миллионов евро за аренду поездов Allegro. Однако российская компания через суд добилась запрета финским партнерам инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства против нее.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    АллегроРоссия ФинляндияРЖДЖелезная дорогаПоезда
    ЛАЙК10
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 47

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    47
    close