Поезда «Аллегро» снова запустят. Но не в Россию

Поезда «Аллегро», которые ходили между Петербургом и Хельсинки, теперь принадлежат финской VR Group и вернутся на железные дороги, сообщили в компании 14 декабря.



Поезда ранее принадлежали совместному предприятию РЖД и VR. Как говорится в заявлении на сайте компании, которое приводит Yle, переговоры с российскими железнодорожниками по кредитным обязательствам и налогам предприятия продолжались полтора года, но закончились ничем. И, чтобы избежать банкротства предприятия СП, VR выкупила кредиты, под которые были заложены поезда. Теперь поезда «Аллегро», которые принадлежат финской VR Group, с 2025 года будут использоваться на железных дорогах Финляндии.

