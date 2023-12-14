Поезда «Аллегро» снова запустят. Но не в Россию

Поезда «Аллегро», которые ходили между Петербургом и Хельсинки, теперь принадлежат финской VR Group и вернутся на железные дороги, сообщили в компании 14 декабря.
Поезда ранее принадлежали совместному предприятию РЖД и VR. Как говорится в заявлении на сайте компании, которое приводит Yle, переговоры с российскими железнодорожниками по кредитным обязательствам и налогам предприятия продолжались полтора года, но закончились ничем. И, чтобы избежать банкротства предприятия СП, VR выкупила кредиты, под которые были заложены поезда. Теперь поезда «Аллегро», которые принадлежат финской VR Group, с 2025 года будут использоваться на железных дорогах Финляндии.
«Аллегро» — это бренд совместной услуги двух национальных перевозчиков, российского ОАО «РЖД» и финского VR. Поезд впервые связал Петербург и Хельсинки в декабре 2010 года. После 10 лет эксплуатации сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось лишь в декабре 2021 года и было остановлено 28 марта 2022 года из-за спецоперации на Украине.
В феврале 2023 года стало известно, что ОАО «РЖД» получило требование от финских партнеров на 11 миллионов евро за аренду поездов Allegro. Однако российская компания через суд добилась запрета финским партнерам инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства против нее.