Новая работа мечты: в Москве ищут слушателя музыки

О необычной вакансии в Москве рассказывает 14 декабря MSK1.RU. На работу в одну из столичных организаций требуется профессиональный слушатель музыки. Его задача — прослушивать от пяти музыкальных альбомов в день и оценивать качество звука в наушниках, колонках, виниловых проигрывателях и другой аудиотехнике. Соискатель должен обладать идеальным слухом и способностью анализировать музыку.



График — пятидневка по 8 часов. Сотруднику предоставляется рабочее место — ортопедическое кресло, его обеспечивают чаем и печеньем.



Обещанная зарплата — 300 тысяч рублей плюс бонусы за выполнение плана.

