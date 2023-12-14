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    Новая работа мечты: в Москве ищут слушателя музыки

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    О необычной вакансии в Москве рассказывает 14 декабря MSK1.RU. На работу в одну из столичных организаций требуется профессиональный слушатель музыки. Его задача — прослушивать от пяти музыкальных альбомов в день и оценивать качество звука в наушниках, колонках, виниловых проигрывателях и другой аудиотехнике. Соискатель должен обладать идеальным слухом и способностью анализировать музыку.

    График — пятидневка по 8 часов. Сотруднику предоставляется рабочее место — ортопедическое кресло, его обеспечивают чаем и печеньем.

    Обещанная зарплата — 300 тысяч рублей плюс бонусы за выполнение плана.

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