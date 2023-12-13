Автобус с учителями попал в смертельное ДТП во Владимирской области

Делегация учителей из Костромской области не доехала до закрытия Года педагога в Москве. Их автобус попал в ДТП с фурой во Владимирской области. Около 20 человек обратились за медицинской помощью, есть погибший.
В 13:20 13 декабря на 111-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», на границе Ярославской и Владимирской областей, автобус с учителями врезался в ехавший впереди большегруз, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В результате водитель автобуса от полученных травм умер на месте. «По состоянию на 15 часов 30 минут за медицинской помощью обратились 20 пассажиров общественного транспорта, из которых двое находятся в тяжёлом состоянии», — пишет «МВД Медиа».
Как сообщает пресс-служба администрации Костромской области, автобус вез в Москву делегацию в составе 40 человек, они должны были участвовать в торжественном мероприятии, приуроченном к закрытию Года педагога и наставника. Губернатор Костромской области Сергей Ситников, ссылаясь на оперативные службы, рассказал в своем телеграм-канале, что из делегации пострадали 19 учителей. «Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных — травмы лёгкой степени», — написал он, добавив, что легко пострадавших после комплексного осмотра доставят домой. Погибший — водитель частной транспортной компании, у которой был арендован автобус.
Экстренные службы организовали на месте пункты обогрева. Прокуратура Владимирской области начала проверку по факту ДТП. В ходе нее в том числе дадут оценку соблюдению законодательства при оказании услуг пассажирских перевозок, состоянию дорожного полотна и своевременности его очистки от снега.