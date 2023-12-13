Автобус с учителями попал в смертельное ДТП во Владимирской области

Делегация учителей из Костромской области не доехала до закрытия Года педагога в Москве. Их автобус попал в ДТП с фурой во Владимирской области. Около 20 человек обратились за медицинской помощью, есть погибший.



В 13:20 13 декабря на 111-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», на границе Ярославской и Владимирской областей, автобус с учителями врезался в ехавший впереди большегруз, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В результате водитель автобуса от полученных травм умер на месте. «По состоянию на 15 часов 30 минут за медицинской помощью обратились 20 пассажиров общественного транспорта, из которых двое находятся в тяжёлом состоянии», — пишет «МВД Медиа».