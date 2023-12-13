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    «Стремимся создать «ленинградский» стандарт качества экипировки». Беглов встретился с участниками спецоперации на Украине

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине, чтобы получить от них обратную связь о поддержке города. Об этом политик сообщил 13 декабря в своем telegram-канале.

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    Беглов отметил, что власти города выстроили систему, которая обеспечивает заботу о семьях военнослужащих, ушедших на фронт. По его словам, за каждой семьей участника СВО закреплен персональный куратор, который «круглосуточно готов реагировать на любые просьбы».

    В ходе встречи с военнослужащими Беглов обсудил с ними вопросы помощи города на передовой. Он подчеркнул, что Петербург стремится создать свой, «ленинградский», стандарт качества экипировки и поддержки бойцов. Также губернатор обсудил с военнослужащими механизм быстрого реагирования на запросы командиров частей, благодаря которому «еженедельно на фронт отправляется несколько больших машин с необходимым оборудованием».

    Беглов также рассказал, что город не забывает о моральной поддержке бойцов. В частности, им регулярно отправляют открытки, нарисованные детьми, сладости и спецвыпуски городских газет.

    Ранее Александр Беглов от имени петербуржцев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за положительные изменения в городе. Также политик рассказал, что новость об участии действующего президента в будущих выборах является долгожданной для жителей культурной столицы.

    Фото: Александр Беглов

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    Губернатор Александр БегловСВОСпецоперацияУкраина
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