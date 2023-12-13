Минобороны Финляндии увеличивает производство тяжелых боеприпасов — для себя и Украины

Производство тяжелых боеприпасов в Финляндии будет увеличено, говорится в выпущенном 12 декабря пресс-релизе министерства обороны Суоми.

Военные инвестируют около 24 миллионов евро в производство тяжелых боеприпасов. Кроме того, Минобороны Финляндии возьмет на себя обязательства по долгосрочным заказам на местных предприятиях. Производство тяжелых боеприпасов планируется увеличить более чем в два раза по сравнению с нынешним уровнем.

Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что рост производства боеприпасов позволит оказать «долгосрочную поддержку Украине». Производственные мощности в рамках дополнительных инвестиций начнут работу в 2026 и 2027 годах.