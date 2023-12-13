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    Минобороны Финляндии увеличивает производство тяжелых боеприпасов — для себя и Украины

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    Производство тяжелых боеприпасов в Финляндии будет увеличено, говорится в выпущенном 12 декабря пресс-релизе министерства обороны Суоми.

    Военные инвестируют около 24 миллионов евро в производство тяжелых боеприпасов. Кроме того, Минобороны Финляндии возьмет на себя обязательства по долгосрочным заказам на местных предприятиях. Производство тяжелых боеприпасов планируется увеличить более чем в два раза по сравнению с нынешним уровнем.

    Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что рост производства боеприпасов позволит оказать «долгосрочную поддержку Украине». Производственные мощности в рамках дополнительных инвестиций начнут работу в 2026 и 2027 годах.

    Напомним, Финляндия активно интегрируется в НАТО. В конце ноября в Финском заливе и возле Аландских островов прошли большие морские учения альянса Freezing Winds («Леденящие ветры»). В них участвовали около 30 боевых кораблей, минных тральщиков, катеров и судов обеспечения, 16 самолетов и вертолетов и 4 тысячи военнослужащих. Это были первые крупные военно-морские учения под руководством Финляндии как члена НАТО.

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    ФинляндияБоеприпасы
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