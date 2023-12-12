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    Голосовой помощник Алиса не отвечает на команды, а «умный дом» поглупел. У «Яндекса» случился сбой

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    36 комментариев

    Не работает «умный дом» — не включаются свет, розетка, пульт. Сообщения в комментариях на страницах «Яндекса», во «ВКонтакте» начали поступать 12 декабря после 17:00. Корреспонденту «Фонтанки» в это время голосовой помощник Алиса упорно отказывалась читать новости, говорила: «Отсутствует подключение к интернету», хотя Wi-Fi исправно работал.

    Почему поглупели «умный дом» с Алисой, перестали работать все умные устройства, а голосовой помощник не отзывался на команды, пользователи так и не узнали. Во «ВКонтакте» администратор страницы «Яндекса» в 20:30 написал: «В работе наших сервисов были временные трудности. Простите за доставленные неудобства. Команда уже исправила ситуацию, всё должно работать как нужно».

    Официально «Яндекс» сообщил ТАСС, что трудности возникали с управлением устройствами «умного дома» по сети Wi-Fi: «На текущий момент все устройства работают в штатном режиме».

    Сбой умной техники от Xiaomi в России произошел месяц назад. Тогда тоже пользователи в сетях пожаловались на то, что не работали все элементы «умного дома» — от лампочек до пылесоса и дверного звонка.

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    Комментарии 35

    Гость12 Дек 2023 в 22:37
    Ужас! Ужас! Всё пропало!
    +1−0
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