    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    0 м/с, штиль

    752мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd99.46eur104.3

    «Техника превратилась в тыкву». В России сломались умные дома от Xiaomi

    3000
    19 комментариев

    В социальных сетях продвинутые россияне жалуются, что не могут воспользоваться своей умной техникой, а у владельцев умных домов паника: «Не работают все элементы умного дома от лампочек то пылесоса и дверного звонка». Сбой в работе серверов начался около 20.00 4 октября.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Пользователи активно закидывают администраторов пабликов Xiaomi претензиями в социальных сетях:

    «Что делать? При переезде не могу подключиться к устройствам, техника превратилась в тыкву».

    «На каком основании я должен ходить чистыми ногами по грязному полу дома, если я купил робот-пылесос Сяоми?»

    «Доверие к умному дому резко поубавилось»

    «У меня полы немытые, простаивают 2 робота!!!»

    «Да у меня стресс!!! Полы грязные, воздух не увлажнен. Исправляйте проблемы(((а то я с ума сойду»

    «Сервера у Кроликов легли… Ни один сервис и ни одно приложение в России не работают на данный момент, в том числе через VPN...Попозже попробуйте, возможно к завтрему исправят!»

    Администраторы на жалобы терпеливо отвечают: «Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста».

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Умный домXiaomi
    ЛАЙК3
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 19

    Annonym9105 Окт 2023 в 00:55
    Ну а что вы хотели найвные вы недалекие покупатели которые выбрали технику Китйского пройзводства ?
    Я Вам щас на пальцах все обскажу во 1 Китай как и все его "Международные" Серверы и прочая IT инфраструктура еще до 22 Февраля 2022 уже была под давлением всего цивилизованного Демократического мира , погуглите про кейс про Программные закладки в материнских платах из китая от 2001 года .
    Во 2 Если вы думаете что IT инфраструктура стран которые по сути как щас и наша Родина находятся под действием санкций как уже Давно наш нынешний "Стратегический" партнер Китай сможет сохранить и создать свою независимую Систему Корневых имен и так далее то это надо быть полностью человеком даже минимума не понимающих в устройстве Сетей и не важно локальных или более глобальных на основе которых работают системы умного дома ( Там так же применяются технологий как и у VPN ) так что в проблемах может быть виноват Роскомнадзор теоритически ...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close