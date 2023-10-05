«Техника превратилась в тыкву». В России сломались умные дома от Xiaomi

В социальных сетях продвинутые россияне жалуются, что не могут воспользоваться своей умной техникой, а у владельцев умных домов паника: «Не работают все элементы умного дома от лампочек то пылесоса и дверного звонка». Сбой в работе серверов начался около 20.00 4 октября.

«На каком основании я должен ходить чистыми ногами по грязному полу дома, если я купил робот-пылесос Сяоми?»

«Что делать? При переезде не могу подключиться к устройствам, техника превратилась в тыкву».

«Да у меня стресс!!! Полы грязные, воздух не увлажнен. Исправляйте проблемы(((а то я с ума сойду»

«Сервера у Кроликов легли… Ни один сервис и ни одно приложение в России не работают на данный момент, в том числе через VPN...Попозже попробуйте, возможно к завтрему исправят!»