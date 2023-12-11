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    Скандал в парижском Ritz. Пропавшее кольцо за 750 тысяч евро нашли в грязи

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    22 комментария

    Полиция Парижа и персонал местного отеля Ritz все выходные искали пропавшее кольцо туристки из Малайзии, пишет 11 декабря французская газета Le Parisien. Стоимость пропажи клиентка гостиницы оценила в 750 тысяч евро.

    По словам дамы, в пятницу рано утром она отправилась по магазинам. Вернувшись незадолго до полудня, женщина не смогла найти кольцо. Она предположила, что его украли, и написала заявление в полицию.

    К поискам подключилась и служба безопасности отеля. В воскресенье кольцо нашли… в мешке для сбора грязи на одном из пылесосов.

    Хорошая новость догнала хозяйку кольца уже в Лондоне. Как сообщает издание, дама тут же взяла билет в Париж, чтобы лично забрать драгоценность. Известно также, что в Ritz предложили ей в качестве компенсации за потраченные нервы трое бесплатных суток в отеле. По данным Le Parisien, женщина отказалась принять этот «подарок».

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    Кольцо
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    Комментарии 22

    Maik511 Дек 2023 в 18:48
    Клуша.
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