Скандал в парижском Ritz. Пропавшее кольцо за 750 тысяч евро нашли в грязи

Полиция Парижа и персонал местного отеля Ritz все выходные искали пропавшее кольцо туристки из Малайзии, пишет 11 декабря французская газета Le Parisien. Стоимость пропажи клиентка гостиницы оценила в 750 тысяч евро.
По словам дамы, в пятницу рано утром она отправилась по магазинам. Вернувшись незадолго до полудня, женщина не смогла найти кольцо. Она предположила, что его украли, и написала заявление в полицию.
К поискам подключилась и служба безопасности отеля. В воскресенье кольцо нашли… в мешке для сбора грязи на одном из пылесосов.
Хорошая новость догнала хозяйку кольца уже в Лондоне. Как сообщает издание, дама тут же взяла билет в Париж, чтобы лично забрать драгоценность. Известно также, что в Ritz предложили ей в качестве компенсации за потраченные нервы трое бесплатных суток в отеле. По данным Le Parisien, женщина отказалась принять этот «подарок».