Скандал в парижском Ritz. Пропавшее кольцо за 750 тысяч евро нашли в грязи

Полиция Парижа и персонал местного отеля Ritz все выходные искали пропавшее кольцо туристки из Малайзии, пишет 11 декабря французская газета Le Parisien. Стоимость пропажи клиентка гостиницы оценила в 750 тысяч евро.



По словам дамы, в пятницу рано утром она отправилась по магазинам. Вернувшись незадолго до полудня, женщина не смогла найти кольцо. Она предположила, что его украли, и написала заявление в полицию.



К поискам подключилась и служба безопасности отеля. В воскресенье кольцо нашли… в мешке для сбора грязи на одном из пылесосов.

