Yle: в Финляндии оставили под стражей петербургского националиста Тордена-Петровского

Петербуржца Воислава Тордена — в прошлом Яна Петровского — финский суд оставил под стражей. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщило издание Yle.fi с ссылкой на свою информацию.



Суд скрыл личность задержанного, но, по данным СМИ Финляндии, разбирательство касалось именно националиста Тордена. Срок задержания не уточняется.



Недавно стало известно, что пограничная охрана Финляндии обратилась в суд, чтобы продлить срок задержания экс-командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Воислава Тордена.