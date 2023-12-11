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    Yle: в Финляндии оставили под стражей петербургского националиста Тордена-Петровского

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    Петербуржца Воислава Тордена — в прошлом Яна Петровского — финский суд оставил под стражей. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщило издание Yle.fi с ссылкой на свою информацию.

    Суд скрыл личность задержанного, но, по данным СМИ Финляндии, разбирательство касалось именно националиста Тордена. Срок задержания не уточняется.

    Недавно стало известно, что пограничная охрана Финляндии обратилась в суд, чтобы продлить срок задержания экс-командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Воислава Тордена.

    На прошлой неделе Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Тордена на Украину и постановил освободить. Сразу после выхода из изолятора его задержала Пограничная служба.

    Воислав Торден также известен как националист Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его задержали в июле в Финляндии — супруга националиста получила место в одном из финских университетов прикладных наук, а он вместе с тремя детьми получил ВНЖ следом и смог попасть в страну на автомобиле через МАПП «Ваалимаа — Торфяновка».

    В августе Украина официально направила в Финляндию запрос на его выдачу. Киев считает Тордена-Петровского террористом, который участвовал в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах. Торден сменил фамилию и имя после этих событий. О том, как Славян оказался в финской тюрьме, «Фонтанке» рассказала его адвокат.

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    ФинляндияВоислав ТорденДШРГ РусичСуд
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