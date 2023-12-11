Пограничная служба Финляндии попросила продлить срок задержания россиянина Тордена

Пограничная охрана Финляндии обратилась в суд, чтобы продлить срок задержания бывшего командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» петербуржца Воислава Тордена, также известного как Славян. Об этом 11 декабря пишет газета Helsingin Sanomat.



Издание уточняет, что Пограничная служба ранее сообщила Иммиграционной службе Финляндии, что Тордена депортируют и запретят въезд в страну. Его вид на жительство будет аннулирован.



Криминальная полиция Суоми начала предварительное расследование в отношении Тордена, которого подозревают в террористических преступлениях на Украине. Его задержали в июле по запросу Украины, а с августа содержали в следственном изоляторе Вантаа. Накануне финский суд отказал в экстрадиции Тордена на Украину и постановил освободить. Сразу после выхода из изолятора его задержала Пограничная служба.

