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    Еле стоял на ногах? Появление Юрия Антонова в шоу «Дуэты» взволновало российские СМИ

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    В минувшую пятницу на телеканале «Россия 1» вышел первый эпизод третьего сезона вокального шоу «Дуэты», участники которого слышат голоса друг друга в искаженном виде, чтобы сохранить интригу. Во время исполнения советского хита «Зеркало» певец и композитор Юрий Антонов выступал сидя. О том, что произошло 11 декабря, рассказывает MSK1.RU.

    Автор: youtube.com/YuriyAntonov

    «[Во время выступления] стоять было не трудно, а неудобно. Нога болит у человека, что уж поделать. Если я сел на стул, то это уже половина Антонова получается?» — прокомментировал Юрий Антонов.

    На вопрос о том, в порядке ли у него со здоровьем, отметил, что это понятие относительное. Артист рассказал, что у него много телевизионных съемок, а вот концерты уже не так важны. «Я уже так устал», — отметил Юрий Антонов.

    13 декабря в московском «Крокус Сити Холле» пройдет праздничный концерт «Наш Новый год». Среди артистов — Филипп Киркоров, Иванушки Int., Люся Чеботина, МОТ и группа «Земляне».

    Ранее Юрий Антонов рассказал корреспонденту НТВ о том, что занимается сексом каждый день.

    Юрий Антонов — народный артист России, в советское время он написал нетленные хиты «Поверь в мечту», «Зеркало», «Крыша дома твоего», «Белый теплоход»,«Море» и другие.

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    Юрий АнтоновШоуАлсуЗдоровье
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