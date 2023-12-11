Суд взыскал 112,6 млн евро в пользу ВТБ с его бывшей европейской «дочки». Эту сумму компания должна была выплатить еще в апреле прошлого года

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск банка ВТБ к бывшей европейской «дочке» VTB Bank (Europe) и взыскал с нее €112,6 млн задолженности. Решение суда было опубликовано 7 декабря.

Еще в апреле прошлого года ПАО ВТБ и ВТБ Банк (Европа) заключили соглашение для прекращения взаимных прав и обязанностей. По его условиям, европейская структура должна была выплатить в пользу российского банка 112,6 млн евро до 8 апреля 2022. При этом заключенное соглашение заменяет и аннулирует все предыдущие, следует из решения суда.



Тем не менее, VTB Bank (Europe) указанную сумму так и не выплатил, из-за чего ВТБ обратился с иском в суд.

«Односторонний отказ от исполнения обязательства, одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом <...>. Доказательств уплаты денежных средств по Соглашению ответчиком в материалы дела не представлено», — следует из решения суда.



Также суд указывает на то, что бывшая европейская дочка ВТБ так и не предоставила отзыв на исковое заявление, где могла бы быть представлена правовая позиции компании, хотя заявление было принято еще в сентябре. «Суд полагает, что у ответчика имелось достаточно времени для формирования правовой позиции, оснований для отложения судебного разбирательства не имеется», — подчеркнули в арбитраже.



Так, суд решил взыскать с VTB Bank (Europe) 112,6 млн евро в пользу ВТБ и 200 тысяч судебных расходов по оплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

