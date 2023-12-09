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    Под Петербургом мигранты познакомились с СК. Без повесток в военкомат не обошлось

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    В Ленобласти сотрудники Следственного комитета совместно с полицией и ОМОНом провели рейд в местах возможного скопления незаконных мигрантов. Об этом 9 декабря отчитались в региональном СК.

    Искали нелегалов 8 и 9 декабря в Ломоносовском районе. За два дня удалось выявить 30 граждан из среднеазиатских республик (Узбекистан, Таджикистан), незаконно пребывающих на территории РФ. Обнаружено 5 общежитий и 10 столовых для таких иностранцев.

    «Кроме того, выявлено 4 гражданина, уклоняющихся от постановки на воинский учет, двое из которых призывного возраста. Всем четверым вручены повестки для постановки на воинский учет», — добавили в Следкоме.

    Материалы переданы в уполномоченные подразделения полиции, вероятно, нелегалов ждет выдворение. Стражи порядка также проверят сведения о возможной причастности должностных лиц правоохранительных органов к осуществлению общего покровительства лицам, организовавшим размещение нелегальных мигрантов.

    Подобные рейды проводятся и в Петербурге. Только по итогам таких мероприятий 4 декабря около 20 человек были поставлены на воинский учет. Все они мигранты, недавно получившие российское гражданство. После медкомиссии подходящих по возрасту и здоровью направят в Вооруженные силы, а новоявленным гражданам, которым уже исполнилось 27, будет предложено заключить контракт с Минобороны.

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